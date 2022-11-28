Новости » Культура
28.11.2022 18:41 Алина Груднева

Популярную экспозицию в Лондоне закрывают за расизм и сексизм

Руководство лондонского музея Wellcome Collection закрывает одну из двух постоянных экспозиций "Человек - целитель".

 
Об этом сообщает ВВС.
 
Причиной такого решения назвали предметы, показанные на выставке, которые "увековечивают версию истории медицины, базирующуюся на расистских, сексистских и эйблистских взглядах".
 
В экспозиции представлены предметы, связанные с сексом, рождением и смертью, а также анатомические модели из дерева, слоновой кости и воска. Ее собрал сэр Генри Соломон Уэллкам, который был одним из основателей фармацевтической компании Burroughs Wellcome & Company. 
 
В музее объяснили, что за время существования экспозиции взгляды на многие явления претерпели существенные изменения.
 
"Мы не можем изменить наше прошлое. Но мы можем работать над будущим, в котором мы дадим слово тем, кого раньше замалчивали или игнорировали", - сказали в музее.

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