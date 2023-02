Писал для The Beatles и не только: умер легендарный композитор Берт Бакарак

Известный американский пианист и композитор Берт Бакарак скончался на 95-м году жизни.



Причина смерти не раскрывается.



Берт Бакарак был обладателем трех премий "Оскар" и восьми премий "Грэмми".



Он известен тем, что писал песни для The Beatles, The White Stripes, Ареты Франклин, Тома Джонса, The Carpenters и многих других знаменитостей. Израиль он в последний раз посещал в 2013 году.



Известнейшей его композицией была Raindrops Keep Fallin' on My Head ("Дождевые капли падают на мою голову"). Композитор написал ее для фильма Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид, который вышел на экраны в 1969 году.