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Ответ России: певица Алина Паш разрезала портреты Путина и Орбана на фестивале
16.08.2022 22:02 Алина Груднева

Ответ России: певица Алина Паш разрезала портреты Путина и Орбана на фестивале

Украинская певица Алина Паш, несмотря на войну хейта из-за участия российских артистов, выступила на европейском фестивале Sziget Festifal с ярким посланием.

 
В своем Instagram-сториз украинка показала, какой устроила антивоенный перформанс сцене.
 
В частности, во время выступления, в ходе которого на экране показывали чудовищные кадры войны в Украине, Паш скандировала на английском языке: "Позор России". 
 
Артистка призвала "отменить" русскую культуру, ввести санкции против РФ, а "вишенкой на торте" стало разрезание портретов президентов России Владимира Путина и Венгрии Виктора Орбана.

Ответ России: певица Алина Паш разрезала портреты Путина и Орбана на фестивале
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