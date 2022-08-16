



Ответ России: певица Алина Паш разрезала портреты Путина и Орбана на фестивале

Украинская певица Алина Паш, несмотря на войну хейта из-за участия российских артистов, выступила на европейском фестивале Sziget Festifal с ярким посланием.

В своем Instagram-сториз украинка показала, какой устроила антивоенный перформанс сцене.

В частности, во время выступления, в ходе которого на экране показывали чудовищные кадры войны в Украине, Паш скандировала на английском языке: "Позор России".

Артистка призвала "отменить" русскую культуру, ввести санкции против РФ, а "вишенкой на торте" стало разрезание портретов президентов России Владимира Путина и Венгрии Виктора Орбана.