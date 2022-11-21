



Отмены около 17000 директив гендиректора Минпроса из-за реорганизации

Министерство образования в настоящее время завершает широкомасштабный и беспрецедентный процесс реорганизации циркуляров гендиректора ведомства, выпущенных с начала создания государства и по сей день, с целью их обновления и систематизирования.

Об этом сообщает пресс-служба Минпроса.

В рамках этого процесса было глубоко изучено около 18000 директив, из которых примерно 17000 были отменены.

В рамках оптимизации системы все действующие циркуляры генерального директора Минпроса теперь будут объединены на едином веб-сайте. После завершения процесса сортировки и фильтрации на веб-сайте теперь отображается около 240 действующих директив и временных указаний, и объявления для системы образования. Также на сайте сохранились и недействующие циркуляры.

Министр просвещения, д-р Ифат Шаша-Битон: "В результате многих процессов по сокращению бюрократии и доступности информации, мы завершаем еще один проект, который значительно облегчит жизнь тем, кто часто использует эти циркуляры, включая директоров, преподавателей, родителей, и учащихся".

Гендиректор Минпроса, Далит Штаубер: "Оптимизация базы данных циркуляров гендиректора, является еще одним важным шагом на пути к устранению излишней бюрократии, прозрачности и доступности к информации. Это улучшит работу всей системы и послужит на благо всему обществу".