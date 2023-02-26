



Отель Pastoral: место, где отдыхает и тело, и душа

Кто был хоть раз – тот знает, кто отдыхал хоть раз – тот подтвердит: если жизнь вас занесла на Север Израиля в Кфар Блюм, то остановку надо делать в гостинице «Pastoral Kfar Blum».



Почему именно там? Расскажем, и не рекламы ради (опять же, знающий да подтвердит).



Во-первых, месторасположение отеля «Pastoral Kfar Blum», который предлагает семейный отдых и вдохновляет на расслабление и умиротворение. Оно уникальное – в спокойном месте, в кибуце Кфар Блюм, между горами и холмами в самом сердце долины Хула, в окружении зелени и щебетания птиц. Все это делает отель идеальным местом для проживания в любое время года.



К тому же, недалеко находятся главные достопримечательности Верхней Галилеи, включая Агмон Хула, скалы Менара, Хермон, винодельни, музеи, а также другие интересные места. Внутри отеля – ну очень красивая территория, а сам он построен таким образом, что из окон номеров открывается необычайная красота Голанских высот. Изюминка – любоваться этой красотой постояльцы могут прямо с меблированной затененной террасы или же сада, куда есть выход из каждого номера.





Во-вторых, номера – о виде из окон уже сказано, об удобствах в номерах расскажут благодарные отзывы постояльцев на тематических форумах. Конечно, недовольные всегда найдутся. Но все же преобладает число тех, кто оценил и поставил высокую оценку своему пребыванию в «Pastoral Kfar Blum» – и за внимательно персонала, и за заботу владельцев, которую они проявили, оборудовав номера кондиционерами, холодильниками, телевизорами, бесплатным Wi-Fi, персональной ванной и невероятно удобными кроватями – все из разряда «как дома» (с большим списком других удобств заинтересовавшиеся могут ознакомиться на сайте гостиницы «Pastoral Kfar Blum»: https://www.kfarblum-hotel.co.il). Опять же, – не мы сказали, люди так пишут в своих отзывах.



Ну хорошо, все это в номерах, а что, когда выйти из них, спросит придирчивый путешественник. Отвечаем: к услугам гостей открытый бассейн, тренажерный зал и оздоровительный SPA-центр. Здесь каждый желающий может насладиться как сильно, так и слегка расслабляющим массажем, в котором сочетаются мудрость Востока и страсть Запада, а также десятки процедур по уходу за телом и консультации относительно косметики. Откроем секрет: в SPA-салоне не менее богатое меню, чем в ресторане: тут вы можете заказать если не все, то многое – от шведских до аюрведических процедур, особое место отведено процедурам ароматерапевтическим. Среди уникальных – процедура «Секреты Иордании» и процедуры, адаптированные ко всем временам года.



Ну и в контексте оздоровления тела не можем не обратить внимание на Олимпийский бассейн, нырнув в который вы погрузитесь в зелень травяных ковров, высоких деревьев, тенистых уголков и вида на Галилею и Голаны. К слову, рядом с отелем находится совмещенная спортивная площадка и теннисный корт.

Третий важный момент – это питание. Завтраки в кошерном ресторане отеля «Pastoral Kfar Blum» на любой вкус и предпочтение: вегетарианский, безглютеновый, кошерный, шведский стол; подают блюда интернациональной кухни. Гости также могут отдохнуть в баре или в просторном лаундже. Поверьте, того обилия еды, которое предлагается в ресторане отеля, вы даже представить не можете: невероятное разнообразие блюд на завтрак, обед и ужин не оставит голодным даже самых переборчивых постояльцев.



Особое внимание привлекает лобби и бар отеля – это просторный холл, который украшен мягкими диванами для сидения, рядом с ними – бар и меню с легкими закусками. Желаете сэндвич? Пожалуйста. Быть может, салаты, фреши, выпечку – пироги с заварным кремом и пирожные? Тоже не вопрос! А! Вы хотите чего-то выпить? Бар тоже распоряжении гостей и утром, и днем, и вечером.



Ну и еще один пункт, который многих привлекает в гостинице «Pastoral Kfar Blum» – это духовность и развлечения, которые тоже чудным образом уживаются. Этот момент, на наш взгляд, так же важен, как и момент с проживанием и питанием.



«Pastoral Kfar Blum» – это не просто отель, это целый мир культуры и вдохновляющих впечатлений. «Pastoral Kfar Blum» называют местом, где удивительным образом сочетаются светская жизнь и домашний уют; местом, где одновременно отдыхают и тело, и душа. А все благодаря тому, что на территории гостиницы есть не только зона развлечений и релакса, а большой концертный зал, где каждый уик-энд проходят концерты. Изюминка в том, что концерты эти – исключительно для взрослых, без детей, под бокал вина и на конкретно заданную тематику.



Уже много лет «Pastoral Kfar Blum» славится богатыми культурными сезонами, которые здесь проходят из года в год и уже стали его неотъемлемой частью, хорошим тоном первоклассного гостеприимства.



Десятки музыкальных мероприятий и культурных программ, которые организовал отель совместно с известными партнерами, в том числе с музыкальным фестивалем «Голос Верхней Галилеи», солистами израильской оперы, камерным оркестром, ведущими певцами, артистами, актерами, писателями, режиссерами, танцевальными коллективами. Важно отметить, что провести незабываемый уик-энд на территории гостиницы могут не только постояльцы, а каждый желающий! И к этому уже надо быть готовыми, тем более сейчас, когда через считанные дни природа официально начнет пробуждаться от «зимней спячки». Как говорится, весна идет – весне дорогу.



В рамках 20-го культурного сезона, начавшегося в декабре прошлого года, отель запускает традиционные мероприятия «Весенний фестиваль», которые в этом году проходят в рамках концепции «Весна народов».



Первая весенняя серия концертного уик-энда в гостинице «Pastoral Kfar Blum» – захватывающем месте встречи для всех любителей гостеприимства, музыки, культуры и природы, – пройдет в отеле с 9 по 11 марта. Фестиваль «Весна народов», организованный в сотрудничестве с фестивалем «Голос музыки» в Верхней Галилее и под художественным руководством доктора Офры Ицхаки, традиционно подарит встречи-знакомства любителей классической культуры с народами и их традициями.



Участники фестиваля, а это лучшие композиторы и исполнители, будут наполнять пространство звуками мелодий народных и классических.

В рамках фестиваля «Весна народов» будет звучать музыка, написанная композиторами из Израиля, России, Чехии, Франции, США, Венгрии, Аргентины, Кубы и других стран. Гости будут иметь возможность насладиться музыкой, которая охватывает едва ли весь спектр фольклорной и концертной музыки – от клезмерской на кларнете и аккордеоне до струнного квартета Чайковского на основе украинской наймы; от художественных обработок песен Саши Аргова до американских джазовых ритмов Гершвина.



Выступит на фестивале композитор Йосеф Барданашвили, и исполнит еврейскую, грузинскую народную музыку, классические композиции, рассказала художественный руководитель Авивского фестиваля доктор Офра Ицхаки.



Специальные гости фестиваля – Хор Верхней Галилеи. С концертом выступит один из лучших виолончелистов Израиля профессор Гилель Цари, кларнетист из Израильской филармонии Йонатан Хадас.



Запланирован организаторами фестиваля и концерт TOMBOYS & FRIENDS. Это будет виртуозная встреча пяти музыкантов: кларнетиста Йонатана Хадаса, аккордеониста Ильи Магальника, сопрано Тома Коэна, барабанщика Йонатана Розена и басиста Микки Варшая.



Квинтет приглашает зрителя в путешествие по музыкальных мирам – французский шансон, классическая и народная музыка, клезмер, и пр.

11марта состоится концерт «Toscanini Quartet» – струнного квартета Израильской филармонии. Евгения Пиковская – скрипка, Ассаф Маоз – скрипка, Дмитрий Ратош – альт, Феликс Немировский – виолончель, с доктором Офрой Ицхаки – фортепиано, исполнят лучшие классические и народные мелодии.

Это малая толика всего, что ждет гостей фестиваля «Весна наций», который, напомним, будет проходить в отеле «Pastoral Kfar Blum», и будет включать в себя проживание с полным пансионом по цене: от 4300 шекелей за пару.



Размещение на «Весеннем фестивале» включает в себя 2 ночи проживания, участие во всех мероприятиях и концертах в течение 3 дней проживания, праздничный прием и сладкое прощание, обильное питание на основе полного пансиона, бесплатное вино за ужином, экскурсию по Галилее. с организованным трансфером и другими сюрпризами.



Детально о фестивале, а также афишу, вы можете прочитать на сайте отеля: https://www.kfarblum-hotel.co.il/

Телефон для брони: 04-6836611



*на правах рекламы