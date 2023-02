Организаторы Евровидения-2023 показали роскошную сцену – видео

До международного музыкального конкурса Евровидение-2023 осталось несколько месяцев. Организаторы уже показали, как оформили огромную сцену.

Об этом сообщается на сайте конкурса Eurovision Song Contest. Организация международного песенного конкурса Евровидения-2023 в этом году легла на плечи украинского и британского комитета. Оформлением роскошной сцены занимался дизайнер и художник-постановщик Хулио Химеде, ранее работавший с Грэмми и MTV EMA.



Хулио Химеде рассказал, что сцена занимает площадь размером 450 квадратных метров, на которой расположены мониторы. В пол встроено около 700 видеоплиток и более 1 500 светодиодных светильников. На появившихся в сети первых фото сцена подсвечивается синим цветом, что напомнило пользователям сети космический стиль. Постановщик пояснил, что концепцией этого дизайна сцены является "объединение, празднование и сообщество". Он пытался передать сходство Великобритании и Украины.



“Архитектура черпает вдохновение в широких объятиях, раскрытых для Украины, исполнителей и гостей со всего мира. Я сосредоточился на культурных аспектах и сходстве между Украиной и Великобританией. От музыки, танца и искусства до архитектуры и поэзии”, – рассказал Хулио Химеде.

Exclusive reveal: the #Eurovision 2023 stage 🤩



In 100 days, 37 #Eurovision acts will perform on this stage to a global audience of millions, we can't wait! 🎉 pic.twitter.com/Z581FTAFhe