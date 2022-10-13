



Опубликованы утерянные рукописи поддерживающего нацистов французского писателя

В четверг, 13 октября, опубликовали вторую часть давно утерянных рукописей знаменитого французского писателя, сторонника нацизма Луи-Фердинанда Селина.

Текст основан на его рассказе о пребывании в Лондоне.

В течение десятилетий считалось, что рукописи писателя были уничтожены после того, как он сбежал из своей парижской квартиры в июне 1944 года.

В 2000-х они нашлись у журналиста, который в прошлом году передал их наследникам Селин.

Изначально опубликовали первую часть — роман "Guerre" (Война). Он был основан на рассказе о его ранении на поле боя в Бельгии во время Первой мировой.

Новый роман "Лондон" повествует о его поездке в Англию. Первая часть стала настоящим хитом для издателя Gallimard. В прошли году было продано 163 тысяч копий.