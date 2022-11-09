



Определена тема учебного года в системе просвещения

Министерство просвещения объявило темой этого учебного года «Указывая путь — 75 лет независимости Израиля».

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Она будет сопровождать мероприятия системы образования. Тема выбрана в связи с 75-й годовщиной независимости Государства Израиль, 50-й годовщиной смерти Давида Бен-Гуриона и 70-й годовщиной его переезда в Негев. Тема была выбрана в связи с одной из главных целей министерства просвещения — развития и закрепления израильского самосознания школьников в нашем общем пространстве в Государстве Израиль.



Тему будут преподавать в течение всего года, на всех уровнях системы образования, с адаптацией под конкретные нужды каждого общества. Ученики будут знакомиться с лидерами Израиля, внесшими свой вклад в развитие и процветание государства. Для школьников планируется разнообразная социальная деятельность в рамках указанной темы, специальные мероприятия и тематические дни, в том числе, внешкольные мероприятия по всей стране.



Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон сказала: «В израильской и сионистской истории было много лидеров и проявлений лидерства. В этом году мы отмечаем 75-ю годовщину независимости Израиля, а также 50-ю годовщину ухода из жизни Давида Бен-Гуриона, первого премьер-министра и главного архитектора создания государства. Мы решили, что этот учебный год будет посвящен лидерству и лидерам, чтобы ученики ознакомились и изучили богатое наследие и историю новаторов и первопроходцев, а также чтобы усилить чувства ответственности и терпимости, которые лежат в основе развития достойного общества, к другим. Зная свое прошлое, извлекая уроки из истории, мы сможем создать и сформировать лидеров будущего».



Гендиректор Минпроса Далит Штаубер: «Выбранная тема учебного года, «Указывая путь — 75 лет независимости Израиля», как нельзя лучше соответствует одной из поставленных нами целей в этом году — развить и закрепить израильскую идентичность в общем пространстве. В течение года ученики системы просвещения, от детских садов до старших классов, совершат увлекательное путешествие, посвященное тому, что такое лидерство, узнают о деятельности Давида Бен-Гуриона и других лидеров, создавших наше государство своими руками. Благодаря этому, ученики изучат с разных сторон их уникальное наследие, суть их израильского самосознания, одновременно обсуждая задачи, стоящие перед нашим обществом, и пути реализации нашей общей мечты. По прошествии 75 лет можно с гордостью оценить достигнутые успехи».