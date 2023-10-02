



Онлайн курсы как новый формат дистанционного обучения

Наряду с традиционным школьным обучением, сегодня школьникам, абитуриентам и студентам доступны несколько видов дистанционного внеклассного образования. Это самостоятельное изучение материалов, находящихся в свободном доступе, занятия с онлайн репетиторами и онлайн курсы.



Курсы



Курсы, как правило, включают ряд активностей и имеют определенную направленность. Например, это могут быть онлайн курсы подготовки к ЕГЭ по истории, рассчитанные на старшеклассников, курсы английского языка для средних классов или даже курсы повышения квалификации для педагогов.



В зависимости от утвержденной программы курсов, в них обычно включают несколько занятий с репетитором, доступ к базе знаний и заданий, а также тесты. Доступ к обучающим материалам может сохраняться и после окончания курса. Продолжительность курсов обычно составляет от 10 до 20 занятий.



Наиболее популярными считаются курсы по математике, русскому языку, английскому языку, физике и химии. Для того чтобы понять, подходит ли выбранный курс, многие обучающие платформы дают пробный доступ, ограниченный по времени.



Репетитор



Репетиторство, которое также в последнее время переходит на дистанционный формат, считается более индивидуальным форматом обучения. Уроки, по видеосвязи или с помощью функционала специальных платформ, проводятся один на один с педагогом, который определяет начальный уровень знаний, согласовывает программу обучения и проверяет домашние задания ученика.



Как и у курсов, у репетиторов может быть специализация – подготовка к экзаменам, работа с одаренными учениками или, наоборот, с двоечниками, обучения материалу определенного класса или определенному разделу из учебника. Репетиторы также предлагают пробные уроки, чтобы понять, подходит ли им ученик, и подходят ли они ему.



Одно из ключевых преимуществ дистанционного репетиторства – возможность заниматься с педагогами/учениками без привязки к определенному городу или даже стране, а также возможность проводить в день больше занятий, чем при традиционном формате обучения.



Самостоятельное обучение



С определенного возраста и при должной организованности ученик может практиковать и самостоятельное онлайн обучение. Многие материалы, включая материалы для подготовки к государственным экзаменам, есть в открытом доступе. Например, на сайте ФИПИ. Здесь же вы найдете пробные версии экзаменов, задачи и материалы для обучения.