



Охранники Уотерса угрожали сломать шею протестующему с флагом Израиля

Произраильский протестующий, выбежавший на сцену с израильским флагом во время концерта Роджера Уотерса во Франкфурте в воскресенье, рассказал израильским СМИ в понедельник о последствиях своего поступка.



На кадрах, размещенных в Интернете, видно, как молодому человеку удалось добраться до сцены, убегая от службы безопасности, в то время как группы протестующих, рассредоточенные в толпе, также размахивали большими израильскими флагами и пели "Ам Исраэль Хай".



В понедельник вечером 12 канал сообщил, что человек, который поднялся на сцену, был произраильским христианином, который возглавляет молодежный форум Немецко-израильской организации общества во Франкфурте, назвав его Марселем Л.



Канал взял у него интервью о том, что произошло после протеста против Уотерса.



"Его охрана прибежала быстро и насильно увела меня в подвал. Они угрожали сломать мне шею, если я не отдам им свой мобильный телефон", — сказал Марсель.



"Я также не хотел отпускать израильский флаг, поэтому охранник сказал, что сломает мне руку, если я не отдам ему флаг", — добавил он.



Сам Уотерс отреагировал на протест во время шоу, заявив, что это его "довольно нервировало".



Бывший фронтмен, который в последние годы вызвал ряд споров своими антисемитскими действиями и комментариями, находится под новым уголовным расследованием немецкой полиции по обвинению в подстрекательстве после того, как в начале этого месяца во время концерта в Берлине он оделся как нацист. Он также проецировал имя Анны Франк на недавних концертах в Берлине и Мюнхене, чтобы провести сравнение между Израилем и нацистской Германией.





Еврейские организации вместе с политиками и альянсом групп гражданского общества собрались перед началом концерта на поминальную церемонию и акцию протеста против Уотерса за пределами зала, раздавая листовки посетителям концерта.



Протестующие зачитывали вслух имена 600 евреев, арестованных в Фестхалле 9 ноября 1939 года, в ночь, когда нацисты терроризировали евреев по всей Германии и Австрии. Организаторы также провели совместный еврейско-христианский молебен о жертвах нацистского террора во Франкфурте.



Во время шоу Уотерс признался на сцене, что форма, которую он обычно носит во время концертов, предназначена для "своего рода нацистского демагога", который, как он утверждает, направлен на критику таких режимов.



В комментариях к шоу, размещенных на его странице в Твиттере, Уотерс сказал, что он носил эту одежду много раз на протяжении десятилетий, но пропускал эту часть во Франкфурте, чтобы не "осквернить" место проведения и показать, что он знает историю.





