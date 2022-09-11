



Одобрено продление специальной программы в сфере образования в Лоде

В воскресенье, 11 сентября, было одобрено продление специальной программы в сфере образования в Лоде.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы правительства.

Спецпрограмма в сфере образования одобрена на год.

"Образование – основа лучшего будущего. На прошлой неделе я говорил с мэром Лода и сказал ему, что нынешнее правительство продолжит поддерживать город и продолжит реализацию программы, которая значительно поддержит образовательные достижения в Лоде", - сказал Яир Лапид.

По словам министра просвещения Ифат Шаша-Битон, образование – одно из основных средств сокращения социального и экономического неравенства и создания подлинного равенства возможностей.

"Продолжение программы в Лоде, городе, который за последние годы перенес множество потрясений, помогает нам в реализации этих важных целей и даёт возможность каждому мальчику и девочке в городе осуществить свои мечты и реализовать амбиции, а также укрепить город в социальном и общественном плане", - отметила она.

Общий бюджет программы составит 8 миллионов шекелей, из которых четыре миллиона выделит канцелярия премьера и столько же – минпрос. Он будет направлен на развитие образовательных услуг в Лоде.

Дальнейшая реализация программы поддержит сделанные ранее инвестиции и будет способствовать развитию достижений системы образования в городе.

Программа будет сосредоточена на сокращении отсева и поощрении академических достижений, включая увеличение процента выпускников школ, получающих аттестат зрелости, процента отличников и процента старшеклассников, сдающих выпускной школьный экзамен по математике ("багрут") на 5 академических кредитов.

Также в рамках программы будут предусмотрены:

1. Дополнительные группы продленного дня (кроме 1-2 классов).

2. Дополнительные часы на изучение иврита в 1-3 классах и программа по поощрению успеваемости в 1-6 классах

3. Открытие учебного центра для отличников в арабском секторе и увеличение количества учеников, изучающих физику и математику на уровне 5 академических кредитов.

3. Увеличение штата психологов, в педагогической психологической службе появится психиатр.

4. Открытие в городе молодежных клубов (в том числе для ультраортодоксальной молодежи).

5. Продолжится реализация проекта музыкальной школы, в которой будут вместе учиться еврейские и арабские школьники.