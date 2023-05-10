



Один из самых известных музеев Парижа закроется на ремонт на 5 лет

Центр Помпиду в Париже, один из самых известных музеев современного искусства в мире, планирует с 2025 года закрыть двери на ремонт на пять лет, сообщает Le Figarою



Министр культуры Франции Рима Абдул Малак объявила, что с конца 2025 года и до 2030 года Центр Помпиду полностью закроет двери для посетителей из-за модернизационных работ, которые должны завершиться к 50-летию музея.



Ремонт будет включать основательное обновление фасадов и помещений, системы противопожарной безопасности, улучшение энергоэффективности здания; также его планируют сделать более комфортным для маломобильных групп населения.



Постепенное закрытие экспозиций для посетителей начнется уже с осени 2024 года.



Ориентировочная стоимость работ составит 262 млн евро.



