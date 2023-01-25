



Новый бриллиант в коллекции музея АНУ

Год назад музей АНУ получил удивительный и уникальный подарок, который в этом году, в 75-летнюю годовщину трагической гибели Соломона Михоэлса, занял почетное место в постоянной экспозиции.



В прошлом году из Дюссельдорфа в Тель-Авив, из частной коллекции в Музей приехал посмертный портрет Соломона Михоэлса авторства Менделя Горшмана. Его лично привезла Таня Рубинштейн-Горовиц, много лет хранившая этот рисунок, и передала его в дар АНУ.



Таня Рубинштейн-Горовиц живет в Дюссельдорфе, великолепно владеет немецким, английским, русским и ивритом, что не удивительно для человека, коллекционирующего искусство. Таня потомственный коллекционер – ее дед Яков Рубинштейн – создатель одной из самых выдающихся частных коллекций искусства ХХ века. «Я выросла в доме, где повсюду были картины, где все разговоры крутились вокруг картин, художников, искусства в целом. Я – тот самый ребенок, которому вместо игрушек на день рождения дедушка дарил картины».







Рисунок Менделя Горшмана долго лежал в папке. Сложно выставлять портрет, нарисованный художником прямо во время прощания с великим человеком на сцене возглавляемого им московского Государственного еврейского театра. Потому что это не просто портрет, нарисованный талантливым художником, это свидетельство, историческая память.



Соломон Михоэлс, великий актер и режиссер, глава еврейского антифашистского комитета, был убит в Минске в 1948 году по приказу Сталина. Его смерть была обставлена как несчастный случай – наезд грузовика. Открытые после смерти Сталина документы о деле Михоэлса показали весь цинизм и зверство власти, убившей человека и устроившей ему пышные похороны.



«Я поняла, что эта работа должна быть в музее. Символично, что Михоэлс был популярным и известным при жизни, его гибель всех потрясла, и теперь его изображение будет висеть в музее. Пусть будет память ему» – говорит Таня.



Театральную экспозицию Музея с момента открытия украшает мантия и парик Короля Лира, которого на сцене еврейского театра играл Соломон Михоэлс.

Теперь на третьем этаже Музея можно увидеть рисунок Менделя Горшмана, который занял важное место в постоянной экспозиции.







Специально для гидов Музея доктор Хаим Бен Яков провел уникальную лекцию о Михоэлсе, и о государственном антисемитизме эпохи позднего сталинизма в целом, которая поможет экскурсоводам, работающим на иврите, русском и других языках, глубоко и интересно освещать эту тему, рассказывая и о новом экспонате в экспозиции.



Музей еврейского народа АНУ счастлив принять такой дар и благодарен Тане Рубинштейн-Горовиц, ставшей представителем Дюссельдорфа в сообществе русскоязычных друзей музея.



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