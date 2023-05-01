



Ноа Кирел впервые исполнила песню Евровидения на репетициях в Ливерпуле

Репетиции Евровидения сейчас проходят в Ливерпуле. Представительница Израиля Ноа Кирел впервые вышла на официальную сцену, чтобы исполнить свою песню “Unicorn”.



“Я была очень взволнована тем, что впервые вышла на сцену, я горжусь тем, что представляю свою страну“, — говорит Кирел, сообщает “Кан”.



Cообщается, что выступление Кирел начинается со светового туннеля, создающего на сцене оптическую иллюзию.



Кирел примет участие в первом полуфинале Евровидения в следующий вторник, стремясь выйти в гранд-финал конкурса 13 мая.



