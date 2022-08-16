



Нейросеть Midjourney показала, как будет выглядеть победа Украины

Нейросеть Midjourney проанализировала текст и показала, как будет выглядеть победа Украины



Midjourney работает по принципу – человек формирует текстовое описание по-английски того, что желает увидеть в результате. Затем нейросеть формирует несколько изображений по выбору, анализируя множество фото в собственной базе.



Нейросеть Midjourney разработала одноименная компания в феврале 2022 года. Этот проект принадлежит ученому Дэвиду Хольцу. Ему всего 33 года, и он выпускник факультета прикладной математики университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.



За короткое время проект американского ученого вызвал хайп мирового масштаба. Его нейросеть Midjourney охотно тестируют как профессиональные художники, так и обычные люди.

