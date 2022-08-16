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Нейросеть Midjourney показала, как будет выглядеть победа Украины
16.08.2022 22:49 Юлия Фрилис

Нейросеть Midjourney показала, как будет выглядеть победа Украины

Нейросеть Midjourney проанализировала текст и показала, как будет выглядеть победа Украины

Midjourney работает по принципу – человек формирует текстовое описание по-английски того, что желает увидеть в результате. Затем нейросеть формирует несколько изображений по выбору, анализируя множество фото в собственной базе.

Нейросеть Midjourney разработала одноименная компания в феврале 2022 года. Этот проект принадлежит ученому Дэвиду Хольцу. Ему всего 33 года, и он выпускник факультета прикладной математики университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

За короткое время проект американского ученого вызвал хайп мирового масштаба. Его нейросеть Midjourney охотно тестируют как профессиональные художники, так и обычные люди.
 

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