



Нас сдали на мясо еще до рождения: Гребенщиков выпустил мини-альбом “Богрукиног”

Борис Гребенщиков выпустил мини-альбом “Богрукиног”, состоящий из четырех песен. Релиз в рамках проекта “БГ+”, с которым музыкант выступает с 2022 года, доступен только на платформе Bandcamp. Песни, уже исполнявшиеся вживую, пока невозможно послушать ни в одном из стриминг-сервисов.



В записи трека “Минск, Пинск и Северодвинск” поучаствовали “Хор мальчиков Санкт-Петербурга” и Scottish Sessions Orchestra. В “Незабыто” можно услышать голос тувинского мастера горлового пения Альберта Кувезина. Кроме того, Гребенщиков готовил релиз вместе с музыкантами группы “Аквариум” Лиамом Брэдли и Константином Тумановым.



Песня “Не стой над душой, мама”, над которой артист работал с лондонским электронщиком Эмре Рамазаноглу, стала еще одним антивоенным высказыванием БГ:



Ослепительно юны,

Мы вышли из дома, будем знакомы.

Мы – tabula rasa, мир ждет только нашей руки.

Но ломы и крюки

И серийный убийца в глазах военкома

Нас сдали на мясо еще до рождения,

Но цепи их не слишком крепки.



Минюст РФ признал Бориса Гребенщикова “иностранным агентом”. Его ближайшие концерты состоятся в Лимасоле, Милане, Венеции и других европейских городах.