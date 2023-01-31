



Национальный музей изящных искусств Марокко открылся после реконструкции

Ожерелье Bizmoun — старейшее ювелирное украшение в мире. Оно выставлено в Национальном музее изящных искусств в Рабате, Марокко, в здании, которое вновь открыло свои двери после многолетней реконструкции.





Ожерелье из 32 перфорированных раковин было найдено в 2019 году в пещере Бизмун недалеко от Эс-Сувейры.



"Самое старое украшение, выставленное здесь, — ожерелье Bizmoun, самое старое украшение в мире, не только в Марокко, и ему 150 000 лет. Оно было обнаружено во время недавних раскопок в пещере Бизмун недалеко от Эс-Сувейры. Благодаря этому мы можем начать исследование и узнать об истории развития украшений", — говорит Фатима Захра Хлифи, куратор Национального музея изящных искусств.



Музей имеет художественную, культурную, а также историческую ценность. До того как стать музеем в здании была княжеская резиденция, построенная в 17 веке.



Здание является музеем с 1915 года, а до 2006 года оно называлось музеем Удая. Ремонтные работы начались в начале 2020 года и закончились в конце 2022 года.



После его открытия король Марокко Мохаммед VI подарил музею 350 предметов из своей коллекции.



"Цель реставрации и реконструкции здания состояла в том, чтобы соответствовать всем утвержденным стандартам для музейных экспозиций и получения предложений как на национальном, так и на международном уровне, по их размещению с учетом особенностей здания. Затем работали мастерские, в которых происходил отбор, инвентаризация и обслуживание коллекции, чтобы обогатить эти выставки, не забывая о даре короля Мухаммеда VI, который он сделал доступным для нас", — говорит Захра Хлифи.



Всего в музее выставлено 8000 предметов, от украшений до костюмов, сумок, ремней и обуви.



"Музей содержит разнообразные украшения в своей глобальной концепции, и это не только украшения, но и одежда в разнообразной экспозиции, разделенной на пять частей, через которые мы можем узнать об истории ювелирного искусства, инструменты для изготовления ювелирных изделий и их развитие, история марокканских костюмов и наиболее важные места их изготовления, а также мужские и женские городские и сельские украшения и их региональные особенности", — говорит Захра Хлифи.



С момента открытия музей его ежедневно посещают более 11 000 человек.



По словам историка Мохамеда Эс-Семмара, Национальный музей изящных искусств сыграет свою роль в сохранении марокканского культурного наследия.

