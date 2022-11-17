



Национальная библиотека Израиля получила редкие рукописи Шекспира

Национальная библиотека Израиля получила редкие экземпляры произведений, приписываемых драматургу и поэту Уильяму Шекспиру.

Подаренные произведения включают первое издание "Первого фолио", в котором собраны все пьесы Шекспира.

Данный сборник был впервые опубликован в 1623 году.

Кроме того, библиотека получила копию второго издания произведения Шекспира под названием "Второй фолио" 1632 года.

Самым старым подаренным произведением был инкунабул — текст, напечатанный между 1444 и 1500 годом.