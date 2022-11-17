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Национальная библиотека Израиля получила редкие рукописи Шекспира
17.11.2022 18:35 Алина Груднева

Национальная библиотека Израиля получила редкие рукописи Шекспира

Национальная библиотека Израиля получила редкие экземпляры произведений, приписываемых драматургу и поэту Уильяму Шекспиру.

 
Подаренные произведения включают первое издание "Первого фолио", в котором собраны все пьесы Шекспира. 
 
Данный сборник был впервые опубликован в 1623 году.
 
Кроме того, библиотека получила копию второго издания произведения Шекспира под названием "Второй фолио" 1632 года.
 
Самым старым подаренным произведением был инкунабул — текст, напечатанный между 1444 и 1500 годом.

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