



На расческе для вшей: найдено самое древнее письменное предложение

Археологи обнаружили гребень из слоновой кости для вычесывания вшей, на котором было написано самое древнее из известных на сегодняшний день письменное предложение.

Об этом сообщает The Guardian.

Старейшее предложение было написано самым ранним алфавитом. Надпись гласит: "Пусть этот бивень вырвет вшей из волос и бороды".

Гребень обнаружен в Лахише, ханаанском городе-государстве второго тысячелетич до н. э. и второго по важности городе Иудейского царства. Находка ученых свидетельствует о том, что люди страдали от вшей на протяжении тысячелетий и что даже самые богатые люди не были избавлены от этого.

"У тебя есть гребень, и на гребне желание уничтожить вшей на волосах и бороде. Теперь у нас есть все эти спреи и современные лекарства и яды. Раньше у них их не было", — сказал профессор Йосеф Гарфинкель из Еврейского университета в Иерусалиме.

Гребень размером 3,5 см на 2,5 см был найден в 2017 году, но надпись на нем была замечены только в декабре прошлого года. Анализ маркировки подтвердил, что письменность была ханаанской. Самый ранний алфавит был изобретен около 3800 лет назад.

Ученые считают, что гребень был сделан около 1700 г. до н.э. Он изношен и потерял зубцы, но оставшиеся обрубки показывают, что когда-то на расческе было шесть широко расставленных зубцов для удаления спутанных волос с одной стороны и 14 узко расставленных зубцов для удаления вшей и их яиц с другой.

Буквы на гребне составляют семь слов. Это первое полностью расшифрованное предложение на ханаанском диалекте, написанное ханаанским письмом.