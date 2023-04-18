



На Бродвее последний раз показали мюзикл “Призрак оперы”, который шел 35 лет

На Бродвее 16 апреля состоялся последний показ мюзикла “Призрак оперы”, написанного Эндрю Ллойдом Уэббером. Всего, сообщает Associated Press, мюзикл с момента премьеры, состоявшейся в 1988 году, был показан 13 981 раз, став самой долгоиграющей постановкой Бродвейского театра.



На финальном показе присутствовал Эндрю Ллойд Уэббер, который вспомнил своего сына Ника, умершего в марте в возрасте 43 лет от рака.



“Когда он был маленьким, он слышал эту музыку”, — сказал автор мюзикла.



Продюсер “Призрака оперы” Камерон Макинтош не исключил, что в будущем мюзикл еще вернется на Бродвей.



“Будучи продюсером больше 55 лет, я видел возвращения всех великих мюзиклов, и „Призрак“ – один из величайших. Так что это лишь вопрос времени”, – заявил он.

Зрители последнего показа “Призрака оперы”, прощаясь с мюзиклом, устроили бурную овацию.О прекращение показа мюзикла на Бродвее было объявлено в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что мюзикл перестал окупаться.“Призрак оперы” отмечен многочисленными наградами, в том числе Кроуфорд был удостоен премии “Тони” и премии Лоуренса Оливье.