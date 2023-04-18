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На Бродвее последний раз показали мюзикл “Призрак оперы”, который шел 35 лет
18.04.2023 18:23 Наталья Богинская

На Бродвее последний раз показали мюзикл “Призрак оперы”, который шел 35 лет

На Бродвее 16 апреля состоялся последний показ мюзикла “Призрак оперы”, написанного Эндрю Ллойдом Уэббером. Всего, сообщает Associated Press, мюзикл с момента премьеры, состоявшейся в 1988 году, был показан 13 981 раз, став самой долгоиграющей постановкой Бродвейского театра.

На финальном показе присутствовал Эндрю Ллойд Уэббер, который вспомнил своего сына Ника, умершего в марте в возрасте 43 лет от рака.

“Когда он был маленьким, он слышал эту музыку”, — сказал автор мюзикла.

Продюсер “Призрака оперы” Камерон Макинтош не исключил, что в будущем мюзикл еще вернется на Бродвей. 

“Будучи продюсером больше 55 лет, я видел возвращения всех великих мюзиклов, и „Призрак“ – один из величайших. Так что это лишь вопрос времени”, – заявил он.


Зрители последнего показа “Призрака оперы”, прощаясь с мюзиклом, устроили бурную овацию.

О прекращение показа мюзикла на Бродвее было объявлено в сентябре 2022 года. Тогда сообщалось, что мюзикл перестал окупаться.
“Призрак оперы” отмечен многочисленными наградами, в том числе Кроуфорд был удостоен премии “Тони” и премии Лоуренса Оливье.

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