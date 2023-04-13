



На аукционе Sotheby's ушла с молотка уникальная китайская чаша 18 века

На аукционе в Гонконге дом Sotheby's продал редкую фарфоровую чашу диаметром менее 11,5 см. Керамика была изготовлена императорскими мастерами в Пекине в XVIII веке и принадлежит группе, известной как "фаланца" или "иностранные цвета".



Эксперты утверждают, что эмаль на керамику нанесли вскоре после смерти императора Йончжена, правителя Китая с 1722 по 1735 год. Они описывают эту чашу как вершину искусства росписи фарфора, мастерство которого так и не было превзойдено.



Об этом сообщает СNN.



Орнамент на чаше изображает двух ласточок, цветы абрикосового дерева и иву, а также содержит отрывок из поэмы, написанной во времена предшественника Йончжена, императора династии Мин – Чжу Ицзюнья. Чаша была продана за 25,3 млн. долларов.



Таких чаш было две, ими владел морской торговец Чарльз Освальд Лидделл, бизнес которого базировался в Шанхае в конце XIX века. В 1929 году чаши начали продавать раздельно. Одна из них сейчас находится в Британском музее в Лондоне.



