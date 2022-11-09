



Музыкальное чудо

В середине ноября в Израиль приедут на гастроли Будапештский Цыганский симфонический оркестр и певец и актер Майк Бурштейн с программой, представляющей лучшие традиции музыки классической, цыганской и еврейской. Оркестр играет без нот, без дирижера в привычном понимании этого слова. Каждым номером, солируя, дирижирует один из музыкантов, что придает выступлению невероятное ощущение живости и абсолютной свободы.



«Две золотые ленты украшают мою шапку - одна венгерская, другая цыганская.



Я не хочу отказываться ни от одной из них, потому что обе они мои» - так говорил Тамаш Пели, всемирно известный венгерский музыкант цыганского происхождения. Эта фраза как нельзя лучше подходит для описания оркестра венгерских цыган – оркестра, удостоенного премии «Венгерское наследие», внесенного в «Золотую книгу» культуры Венгрии, в виртуальный «Музей венгерского духа» и в Книгу рекордов Гиннеса Этот оркестр, основанный 36 лет назад - по сути классический симфонический оркестр - уникальное явление в мире музыки; ценность, не имеющая себе равных в мире. Помимо серьезных произведений классики, сочинений Листа, Бартока, Кодаи, Эркеля, Брамса, Чайковского, Сарасате, Штрауса, музыканты оркестра исполняют традиционную венгерскую цыганскую музыку, фольклорные мелодии и народные песни. Вообще-то в оркестре скрипачей из них – половина, остальные - альтисты, виолончелисты, контрабасисты, цимбалисты и кларнетисты. Венгерские цыганские музыканты могут сыграть любой хит мира, от «Битлз» до Мадонны, и на сей раз добавят в программу песни на идиш.

Оркестр возник по следам грустного события в апреле 1985 года. На похороны тогдашнего примаса - цыганского скрипача Шандора Яроки - собрались сотни музыкантов из нескольких городов Венгрии. По старинному цыганскому обычаю незабвенного музыканта и композитора в последний путь сопровождала музыка. И именно тогда было решено, что необходимо организовать постоянно концертирующую труппу музыкантов, чтобы заполнить музыкальную пустоту.





После этого основатели оркестра - Лазло Берки, Тивадар Межарос и Лайош Боросс -приступили к реализации плана. Через несколько месяцев успешной подготовки, в ноябре 1985 года, была образована «Национальная культурная ассоциация будапештских цыганских оркестров», позже превратившаяся во всемирно известный оркестр, знакомый многим как «100 цыганских скрипок».

В марте 1986 года в рамках Будапештского весеннего фестиваля состоялся первый концерт этого оркестра. Цыганский оркестр решил покорить мир и распространять информацию о венгерской и цыганской культуре по всему миру, играя на особых, зачастую уникальных инструментах.



С момента основания оркестр дал десятки тысяч концертов, путешествуя от крупнейших культурных центров и мелких населенных пунктов Венгрии до многих известных концертных залов мира. С момента своего основания оркестр стал знаковым коллективом, не только пропагандируя венгерскую и цыганскую музыку, но и возводя из этой музыки мост между народами.





В марте 2014 года оркестр «100 цыганских скрипок» был в включен в список Hungarikum. «Хунгарикум» – это собирательное понятие, визитная карточка, включающая в себя ценности тысячелетней венгерской культуры, венгерские духовные и материальные произведения и природные богатства. По мнению критиков, есть что-то волшебное в том, как самая известная в мире цыганская группа появляется на сцене. Причина этого - в постоянном энтузиазме музыкантов. Ведь для них успех - это некое послание, заново придающее музыкантам новое вдохновение.

Концерт Будапештского Цыганского симфонического оркестра стал главной достопримечательностью открытия Всемирной выставки в Лиссабоне. На Международном музыкальном фестивале в Карфагене оркестр дал «взрывное» шоу перед аудиторией в 15.000 зрителей. В Париже, в Театре на Елисейских полях, с 2002 по 2014 год оркестр провел 55 крайне успешных выступлений. Во Франции «100 цыганских скрипок» дают концертные турне ежегодно, начиная с 1994 года. Они играют во многих городах Америки, Азии, Австралии, Европы, постоянно присутствую на международной музыкальной сцене. За годы своего существования оркестр выпустил 21 компакт-диск и 5 DVD, из которых 8 стали платиновыми, а 14 - золотыми. О них было сделано множество радио- и телезаписей, они завоевали премию Magyar Rádió Nívódí и награды десятков фестивалей.



У цыганской и еврейской музыки немало общего. Можно сказать без преувеличения, что скрипка – это народный инструмент, как цыганский, так и еврейский. Ни одна свадьба в таборах и в еврейских местечках не обходилась без скрипки. У обоих народов много прекрасных певцов, а цыганские песни и романсы, как и еврейская песенная музыка не может оставить равнодушным никого. В концертах, которые пройдут в Израиле, будет участвовать Майк Бурштейн – выдающийся еврейский актер, режиссер, продюсер, телеведущий и певец, знаковая фигура в мировой еврейской культуре, легендарный Куни Лемель, знакомый каждому израильтянину.



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Будапештский Цыганский Симфонический Оркестр и Майк Бурштейн.



Хайфа, 12.11.2022, суббота, «Аудиториум Хайфа», 20:00

Иерусалим, 13.11.2022, воскресенье, «Театрон Иерушалаим», 20:30

Тель-Авив, 14.11.2022, понедельник, Гейхал ха-Тарбут, 20:30

Беэр-Шева, 15.11.2022, вторник, Центр сценических искусств, 20:00

Кирьят-Моцкин, 16.11.2022, среда, Гейхал ха-Театрон, 20:00





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