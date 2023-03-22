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Музей “Яд ва-Шем” вошел в 50 лучших туристических достопримечательностей мира
22.03.2023 17:59 Наталья Богинская

Музей “Яд ва-Шем” вошел в 50 лучших туристических достопримечательностей мира

Согласно рейтингу Stasher, опубликованному ранее в этом месяце, израильский национальный мемориальный музей Холокоста “Яд ва-Шем” в Иерусалиме занимает 47-е место среди лучших туристических достопримечательностей в мире. “Яд ва-Шем” является выдающимся израильским мемориалом и музеем Холокоста и увековечивает память о шести миллионах евреев, убитых нацистским режимом. 

Возглавляет список здание венгерского парламента.
Затем следуют:

  • парижский Диснейленд, 
  • “Голубая лагуна” в Исландии, 
  • площадь Plaza de Espana в Испании, 
  • храм “Ангкор-Ват” в Камбодже, 
  • базилика Святого Петра в Ватикане, 
  • книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Аргентине, 
  • афинский Акрополь, 
  • музей Новой Зеландии, 
  • Миланский собор в Италии.
“Яд ва-Шем” опередил такие места, как:
  • дубайскую “Бурдж-Халифу”, 
  • Эйфелеву башню в Париже, 
  • нью-йоркский Таймс-сквер, 
  • Великую Китайскую стену,
  • Ниагарский водопад.

Stasher оценивал места на основе отзывов Google, участия в TikTok, удаленности от аэропорта, безопасности туристов и качества местного жилья.
Критерии, используемые в списке Stasher, объединяют все “туристические достопримечательности” в одну кучу, рассматривая их через слишком широкую линзу.

“Яд ва-Шем” заявляет, что “на него возложена задача увековечивания памяти, документирования, исследования и просвещения о Холокосте”. Он был создан израильским правительством, а не частным бизнесом. Хотя музей может быть потрясающим с точки зрения архитектуры, а его экспонаты – вызывать сильные эмоции, он предназначен для обучения, а не для зарабатывания денег или проведения веселых экскурсий.

Тем не менее, то, что “Яд ва-Шем” попал в этот список, свидетельствует о его известности, эффективности и влиянии на тех, кто его посещает. 

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