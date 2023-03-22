Музей “Яд ва-Шем” вошел в 50 лучших туристических достопримечательностей мира
Согласно рейтингу Stasher, опубликованному ранее в этом месяце, израильский национальный мемориальный музей Холокоста “Яд ва-Шем” в Иерусалиме занимает 47-е место среди лучших туристических достопримечательностей в мире. “Яд ва-Шем” является выдающимся израильским мемориалом и музеем Холокоста и увековечивает память о шести миллионах евреев, убитых нацистским режимом.
Возглавляет список здание венгерского парламента.
Затем следуют:
- парижский Диснейленд,
- “Голубая лагуна” в Исландии,
- площадь Plaza de Espana в Испании,
- храм “Ангкор-Ват” в Камбодже,
- базилика Святого Петра в Ватикане,
- книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Аргентине,
- афинский Акрополь,
- музей Новой Зеландии,
- Миланский собор в Италии.
- дубайскую “Бурдж-Халифу”,
- Эйфелеву башню в Париже,
- нью-йоркский Таймс-сквер,
- Великую Китайскую стену,
- Ниагарский водопад.
Stasher оценивал места на основе отзывов Google, участия в TikTok, удаленности от аэропорта, безопасности туристов и качества местного жилья.
Критерии, используемые в списке Stasher, объединяют все “туристические достопримечательности” в одну кучу, рассматривая их через слишком широкую линзу.
“Яд ва-Шем” заявляет, что “на него возложена задача увековечивания памяти, документирования, исследования и просвещения о Холокосте”. Он был создан израильским правительством, а не частным бизнесом. Хотя музей может быть потрясающим с точки зрения архитектуры, а его экспонаты – вызывать сильные эмоции, он предназначен для обучения, а не для зарабатывания денег или проведения веселых экскурсий.
Тем не менее, то, что “Яд ва-Шем” попал в этот список, свидетельствует о его известности, эффективности и влиянии на тех, кто его посещает.