



Музей “Яд ва-Шем” вошел в 50 лучших туристических достопримечательностей мира

Согласно рейтингу Stasher, опубликованному ранее в этом месяце, израильский национальный мемориальный музей Холокоста “Яд ва-Шем” в Иерусалиме занимает 47-е место среди лучших туристических достопримечательностей в мире. “Яд ва-Шем” является выдающимся израильским мемориалом и музеем Холокоста и увековечивает память о шести миллионах евреев, убитых нацистским режимом.



Возглавляет список здание венгерского парламента.

Затем следуют:

парижский Диснейленд,

“Голубая лагуна” в Исландии,

площадь Plaza de Espana в Испании,

храм “Ангкор-Ват” в Камбодже,

базилика Святого Петра в Ватикане,

книжный магазин El Ateneo Grand Splendid в Аргентине,

афинский Акрополь,

музей Новой Зеландии,

Миланский собор в Италии.

дубайскую “Бурдж-Халифу”,

Эйфелеву башню в Париже,

нью-йоркский Таймс-сквер,

Великую Китайскую стену,

Ниагарский водопад.

“Яд ва-Шем” опередил такие места, как:Stasher оценивал места на основе отзывов Google, участия в TikTok, удаленности от аэропорта, безопасности туристов и качества местного жилья.Критерии, используемые в списке Stasher, объединяют все “туристические достопримечательности” в одну кучу, рассматривая их через слишком широкую линзу.“Яд ва-Шем” заявляет, что “на него возложена задача увековечивания памяти, документирования, исследования и просвещения о Холокосте”. Он был создан израильским правительством, а не частным бизнесом. Хотя музей может быть потрясающим с точки зрения архитектуры, а его экспонаты – вызывать сильные эмоции, он предназначен для обучения, а не для зарабатывания денег или проведения веселых экскурсий.Тем не менее, то, что “Яд ва-Шем” попал в этот список, свидетельствует о его известности, эффективности и влиянии на тех, кто его посещает.