



Минпрос вводит новую учебную программу по обществоведению

По завершении основательного, тщательного и всестороннего процесса разработки министерство просвещения опубликовало новую учебную программу по обществоведению («эзрахут») для средней школы. Это новаторская программа подготовлена в рамках реформы гуманитарных наук, инициированной министром образования доктором Ифат Шашей-Битон, и будет запущена уже в этом учебном году.

В новой программе переплетаются обучение, освоение навыков и обсуждение ценностей. Обязательные главы включают изучение Декларации независимости, являющейся основополагающим документом государства Израиль, а также еврейских ценностей и демократических принципов и их отражение в работе израильских государственных органов. В ее рамках также рассматривается работа местных органов власти, особенности израильского общества, воспитание активной гражданской позиции и т.д.

Кроме того, преподаватель сможет выбирать разнообразные темы, что позволит вести открытый диалог по сложным и запутанным вопросам, включающим, среди прочего, отношения Израиля с диаспорой, меньшинства в Израиле, отношения между религией и государством, СМИ и демократию, арабо-израильский конфликт, международные и глобальные аспекты, экономическую политику, политическую систему и видение отцов-основателей.

Новая программа развивает множество навыков, в том числе критический подход, креативность и гибкость мышления, умение отличать факты от мнения, лингвистическую грамотность, социальную осведомленность, умение формулировать, аргументировать и выражать позицию, способность принимать разнообразные мнения.

Министр образования д-р Ифат Шаша-Битон: «Новая программа по обществоведению - часть широкомасштабного процесса, запущенного нами в этом году в старших классах в рамках реформы гуманитарных предметов, чтобы адаптировать их преподавание к запросам 21-го века. Эта программа поможет в развитии критического и независимого мышления у выпускников системы образования, и поспособствует формированию личности гражданина завтрашнего дня еврейского и демократического государства Израиль».

Гендиректор Минпроса Далит Штаубер: «После долгой и кропотливой работы сегодня запускается современная, инновационная и новаторская учебная программа. Это важная новость для системы образования и для израильского общества во всех его аспектах. Она дает учащимся знания, развивает навыки и формирует ценности, побуждая обсуждать непростые дилеммы, свойственные израильскому обществу».