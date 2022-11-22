



Минпрос впервые разработал инструкции для детей ЛГБТ

Министерство просвещения опубликовало во вторник инструкции по поддержке детей и подростков ЛГБТ и членов ЛГБТ-семей в школах. Инструкции призваны защитить чувства и обеспечить психологическое здоровье детей, переживающих сложные процессы, лично или в семье.

Инструкции призваны помочь преподавателям проявлять уважительное отношение и внимание к детям из ЛГБТ-сообщества, и заложить основы для формирования в школах терпимой атмосферы.

Сформулированный Минпросом документ должен привлечь внимание к существующей проблеме и предоставить преподавательскому составу инструменты по вмешательству и помощи подросткам и родителям из ЛГБТ-сообщества, на системном и личном уровне, в системе просвещения и за ее пределами.

Инструкции разработаны при участии психологов Минпроса, представителей родительских комитетов, ЛГБТ-организаций, научных и экспертных кругов.

Выполнение инструкций сопряжено с проявлением внимания и культурной адаптацией, а также проведением консультаций с психологами разных секторов, так как в системе просвещения есть много течений.

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон сказала: «Минпрос должен следовать принципу равенства и уважительно обращаться со всеми детьми. Разработанные инструкции отражают накопленный годами опыт и предоставляют каждому учебному заведению и персоналу инструменты по обеспечению безопасного пространства и чувства принадлежности для всех учеников и их семей».

В документе указано, что необходимо разработать или обновить устав школ, подготовить соответствующим образом персонал, поддерживать постоянный контакт с ЛГБТ-семьями. Инструкции объясняют принципы ведения консультационных бесед о сексуальной и гендерной ориентации с обратившимся за помощью школьником, принципы отношения к школьникам-трансгендерам, а также советы по разработке системных и личных подходов.

Инструкции предусматривают проведение бесед со школьниками об их желаниях и нуждах, и о том, в каком роде и каким местоимением они предпочитают себя называть.