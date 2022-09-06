



Маск о приквеле "Властелина колец": Толкиен переворачивается в гробу

Американский миллиардер Илон Маск высказался о культовом сериале "Властелин колец: Кольца власти", нашумевшая премьера которого состоялась недавно. В Twitter он написал, что в первых эпизодах так и не увидел достойного мужского персонажа.



"Толкиен перевернулся в гробу. Почти каждый мужской персонаж или трус, или придурок, или и то, и другое вместе. Только Галадриэль смела, умна и мила", - написал Маск, имея в виду вероятное негодование английского писателя Джона Рональда Руэла Толкина, покойного автора произведения, которое легло в основу сюжета фильма.



Как известно, премьера фильма состоялась 2 сентября. По сюжету, это история о создании колец власти для разных рас Средиземья.



Хотя рейтинг фильма на Rotten Tomatoes от журналистов составляет 84%, зрительская оценка составила всего 38%.



Кроме того, выяснилось, что Amazon на три дня ограничила возможность оставлять рецензии на сериал на сайте Prime Video. Так платформа пыталась бороться с ревью-бомбингом, а портал IMDb удалил отзывы зрителей с оценками ниже шести баллов из десяти, отфильтровав восемь тысяч комментариев.



Несмотря на спорные оценки, на Prime Video сериал стал премьерой получившей самое большое количество просмотров.