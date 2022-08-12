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Marvel выпустила комикс "Хищник"
12.08.2022 09:33 Алина Груднева

Marvel выпустила комикс "Хищник"

Marvel выпустила новый комикс по мотивам фильма "Хищник".

 
За сценарий отвечал Эд Бриссон, который занимался серией Uncanny X-Men. Художником стал Кев Уолкер. 
 
Хищник № 1 начинается с пяти почти бессловесных страниц. Читатели оказываются на чужой планете, которая обозначена как X14432-B. На дворе 2056 год. 
 
Два Хищника идут в бой, обмениваясь ударами, разрезая плоть друг друга. Один Хищник в конце концов берет верх. Как выясняется, он родом с Земли.
 
Хищника, а точнее, хищницу, зовут Тета. Первый выпуск устанавливает мотивацию героя, основанную на мести.

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