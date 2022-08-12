



Marvel выпустила комикс "Хищник"

Marvel выпустила новый комикс по мотивам фильма "Хищник".

За сценарий отвечал Эд Бриссон, который занимался серией Uncanny X-Men. Художником стал Кев Уолкер.

Хищник № 1 начинается с пяти почти бессловесных страниц. Читатели оказываются на чужой планете, которая обозначена как X14432-B. На дворе 2056 год.

Два Хищника идут в бой, обмениваясь ударами, разрезая плоть друг друга. Один Хищник в конце концов берет верх. Как выясняется, он родом с Земли.

Хищника, а точнее, хищницу, зовут Тета. Первый выпуск устанавливает мотивацию героя, основанную на мести.