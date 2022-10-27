



Мартин об угрозе ядерной войны: мне бы дракона, чтобы летать в Кремль

Автор легендарной саги "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин прокомментировал угрозу ядерной войны.

Соответствующее заявление он сделал в гостях на шоу Стивена Колберта.

"Внезапно ядерная война снова кажется все более и более осуществимой. У нас может быть ядерная война", - сказал он.

По словам Мартина, в научной фантастике даже после ядерного уничтожения всегда найдутся хорошие люди, которые соберутся вместе и заново изобретут цивилизацию. Тем не менее, писатель подчеркнул, что с годами стал намного пессимистичным, чем раньше.

"Что мы будем делать, если Путин действительно применит ядерное оружие? Что мы будем делать? Я бы хотел дракона, чтобы летать на нем в Кремль, но… не знаю", — добавил он.