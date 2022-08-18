



ЛЕТО 2022 В ЛЕДОВОМ ХОЛЛЕ ICE PEAKS В ИЗРАИЛЕ

Проведите это лето в Ice Peaks, самом крутом семейном развлекательном комплексе в Израиле в Холоне и Беэр-Шеве.





Комната, которая также регулярно находится в ледовом комплексе в Беэр-Шеве, предлагает малышам в возрасте от 3 лет и старше заняться лепкой снежных баб, горкой и многим другим.





Ледовый дворец Израиля представляет этим летом снежную комнату, которая стала прекрасным развлечением для самых маленьких в Холоне. Комната будет располагаться в июле и августе рядом с ледовым комплексом в парке Перес.Комната, которая также регулярно находится в ледовом комплексе в Беэр-Шеве, предлагает малышам в возрасте от 3 лет и старше заняться лепкой снежных баб, горкой и многим другим.

Кроме того, посетители без дополнительной платы смогут насладиться захватывающими шоу фигуристов.



В ледовом комплексе в Беэр-Шеве посетителей ждет колесо фортуны с разнообразными подарками, которые будут собраны в магазинах торгового центра в Синема Сити, а также соревнования по стрельбе по мишеням на льду.



Подробности о датах выступлений фигуристов на странице в

Часы работы: Воскресенье Суббота 10:00-21:00



Перед приходом в зал рекомендуется заглянуть на сайт



https://icepeaks.co.il/ и запастись носками и одеждой с длинными рукавами.

Последний вход на каток будет осуществляться примерно за час до закрытия.



כתבה באדיבות

womfire.co.il