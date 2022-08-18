ЛЕТО 2022 В ЛЕДОВОМ ХОЛЛЕ ICE PEAKS В ИЗРАИЛЕ
Проведите это лето в Ice Peaks, самом крутом семейном развлекательном комплексе в Израиле в Холоне и Беэр-Шеве.
Ледовый дворец Израиля представляет этим летом снежную комнату, которая стала прекрасным развлечением для самых маленьких в Холоне. Комната будет располагаться в июле и августе рядом с ледовым комплексом в парке Перес.
Комната, которая также регулярно находится в ледовом комплексе в Беэр-Шеве, предлагает малышам в возрасте от 3 лет и старше заняться лепкой снежных баб, горкой и многим другим.
Комната, которая также регулярно находится в ледовом комплексе в Беэр-Шеве, предлагает малышам в возрасте от 3 лет и старше заняться лепкой снежных баб, горкой и многим другим.
Кроме того, посетители без дополнительной платы смогут насладиться захватывающими шоу фигуристов.
В ледовом комплексе в Беэр-Шеве посетителей ждет колесо фортуны с разнообразными подарками, которые будут собраны в магазинах торгового центра в Синема Сити, а также соревнования по стрельбе по мишеням на льду.
Подробности о датах выступлений фигуристов на странице в
Часы работы: Воскресенье Суббота 10:00-21:00
Перед приходом в зал рекомендуется заглянуть на сайт
https://icepeaks.co.il/ и запастись носками и одеждой с длинными рукавами.
Последний вход на каток будет осуществляться примерно за час до закрытия.
כתבה באדיבות
womfire.co.il