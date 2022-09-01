



Лапид - учителям: "Вы самая большая статья прибыли в нашей стране"

Премьер-министр Яир Лапид с министром образования д-ром Ифат Шашей-Битон, мэром города Реховота Рахамимом Малулем и генеральным секретарем профсоюза учителей Яффой Бен-Давид принял сегодня участие в церемонии открытия нового учебного года в начальной школе "Ницанией ха-мада" в Реховоте.



Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра Израиля.



В ходе мероприятия Лапид обратился и к детям, и к педагогам.



"Есть то, в чем вы действительно хороши, но вы еще об этом не знаете. В этом вся идея школы: есть то, в чем хороши именно вы, и со временем вы это откроете. Неизвестная пока область превосходства. Здесь, в школе, вы ее найдете, потому что с вами будут работать люди, они помогут принять, в чем вы лучшие. Каждый из вас будет хорош в чем-то своем. У каждого из вас есть своя область превосходства. Все люди вокруг вас, все ваши учителя находятся здесь для того, чтобы помочь вам в себе это открыть. Мы верим в вас, верим, что вы умные и хорошие, и если вам укажут путь и покажут, как искать, вы найдете то, в чем вы лучше всех", - сказал Лапид.







После премьер-министр обратился к учителям: "В последние дни и недели шел изматывающий процесс, в ходе которого о вас постоянно говорили с точки зрения "прибылей и убытков". Включили вас строкой в отчет о прибылях и убытках. Итак, если мы хотим оперировать понятиями прибылей и убытков, есть одна вещь, которую никакая страна не может допустить, есть отчет о прибылях и убытках, который ни одна страна не может себе позволить иметь. Самая дорогая и самая расточительная вещь, которую может иметь страна, – это невежество, а самое выгодное, что может у нее быть, – это образование и учащиеся дети. Так что, вы, учителя, самая большая статья прибыли, которая может быть в нашей стране.



В конце концов, мир разделен на страны знаний и страны невежества, и именно вы – те, кто заботится о том, чтобы Израиль находился в мире знаний. Вы - самая большая статья прибыли, которую может иметь Государство Израиль, и я поздравляю вас с сегодняшним днем. Я поздравляю Яффу и Ифат, двух педагогов, которые как львицы боролись за то, чтобы мы пришли к этому дню и открыли учебный год. Желаю всем успехов, особенно учащимся".



Фото: Амос Бен-Гершом, GPO.

