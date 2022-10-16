



Константин Риттель-Кобылянский: Музыка спасает души

В воскресенье, 23 октября, в 19:30, в Гейхал а-Тарбут, в городе Петах Тиква состоится грандиозное культурное событие – благотворительный концерт "С любовью из Израиля" выдающегося певца, обладателя одного из самых ярких и мощных голосов мира, Кавалер-баритона Константина Риттель-Кобылянского и его Звездных Друзей. Средства от концерта будут направлены на поддержку пострадавших от войны в Украине детей-сирот, которые сегодня находятся в Израиле на лечении и реабилитации.



Константин Риттель-Кобылянский – украинский певец, большой друг Израиля, который поет на одиннадцати языках и с огромным успехом выступает на лучших сценах мира, доктор музыки, режиссер, продюсер, обладатель одного из самых роскошных и мощных оперных голосов, собирает Друзей-Артистов и даст сольный концерт. Украшением вечера станет музыкальное руководство и выступление в концерте звезды международных сцен, изумительной израильской пианистки и концертмейстера-виртуоза Эллы Пасик.



Уникальный голос Константина и выступление его Звездных Друзей подарят слушателям магию шедевров венской оперетты, итальянской оперы, аргентинского танго, песен на идиш и иврите, украинских песен, мировых хитов Бродвея и Голливуда, которые прозвучат в унисон с красочными ведеопроекциями, прекрасными костюмами, волшебным световым оформлением и роскошным оркестровым звучанием.



Этих талантливых людей объединили зов сердца и желание помочь детям, пострадавшим в Украине в жесточайшей войне, которую развязала РФ.



– Я не могу смириться даже с мыслью о том, что есть «привыкание» к войне, когда ежедневно гибнет колоссальное количество детей, женщин, стариков, гибнут за свою Родину еще не видевшие жизни молодые ребята! Я горжусь украинским народом, который даже во время бомбежки, сидя в метро, не трясется от страха, а с улыбкой поет «Як тебе не любити, Києве мій»! Так ведет себя только свободный, смелый, лишенный рабства народ, и поэтому украинский народ – непобедим!



Израильтяне, как никто другой, поймут всю глубину моей боли, потому что, как и украинцы, имеют неистребимое желание свободы и любви к своей Родине. Сегодня Израиль и Украина стоят в одном ряду в борьбе за глобальный мир и на защите ценностей демократии. Именно Израиль с началом войны в числе первых оказал помощь Украине, развернув мобильные госпитали на территории страны.



Огромную всестороннюю помощь наши израильские Друзья оказывают и сегодня. Врачи – спасают Жизни, артисты – Души. Быть безучастным – это преступление! Тем более для артистов! Я и мои коллеги своим творчеством оказываем безоговорочную поддержку и солидарность с народом Украины, и тем самым тоже смеемся врагам в лицо!..

– Я много лет живу в Германии, но моя Душа находится в Украине, а Сердце – в Израиле. И я счастлив, что этот благотворительный концерт состоится именно здесь, на Святой Земле, которую считаю барометром человечности и совестью всей нашей планеты, с единой и неделимой столицей – святым городом Иерусалимом.



Хочу сказать сердечное спасибо израильской Публике за ее гостеприимство, за теплоту встреч, открытые сердца и любовь, которые она мне дарит; низко поклониться и поблагодарить израильтян за огромную помощь и поддержку народа Украины.

"Любим. Молимся. Мы рядом. Мира Днепровским Кручам, Таврийским Степям, Берегам Черного и Азовского Морей! И всей Украине – Благословение со Святой Земли!"

Константин Риттель-Кобылянский,

Эллы Пасик