Константин Риттель-Кобылянский: Музыка спасает души
В воскресенье, 23 октября, в 19:30, в Гейхал а-Тарбут, в городе Петах Тиква состоится грандиозное культурное событие – благотворительный концерт "С любовью из Израиля" выдающегося певца, обладателя одного из самых ярких и мощных голосов мира, Кавалер-баритона Константина Риттель-Кобылянского и его Звездных Друзей. Средства от концерта будут направлены на поддержку пострадавших от войны в Украине детей-сирот, которые сегодня находятся в Израиле на лечении и реабилитации.
Константин Риттель-Кобылянский – украинский певец, большой друг Израиля, который поет на одиннадцати языках и с огромным успехом выступает на лучших сценах мира, доктор музыки, режиссер, продюсер, обладатель одного из самых роскошных и мощных оперных голосов, собирает Друзей-Артистов и даст сольный концерт. Украшением вечера станет музыкальное руководство и выступление в концерте звезды международных сцен, изумительной израильской пианистки и концертмейстера-виртуоза Эллы Пасик.
Уникальный голос Константина и выступление его Звездных Друзей подарят слушателям магию шедевров венской оперетты, итальянской оперы, аргентинского танго, песен на идиш и иврите, украинских песен, мировых хитов Бродвея и Голливуда, которые прозвучат в унисон с красочными ведеопроекциями, прекрасными костюмами, волшебным световым оформлением и роскошным оркестровым звучанием.
Этих талантливых людей объединили зов сердца и желание помочь детям, пострадавшим в Украине в жесточайшей войне, которую развязала РФ.
Константин РИТТЕЛЬ-КОБЫЛЯНСКИЙ:
– Я не могу смириться даже с мыслью о том, что есть «привыкание» к войне, когда ежедневно гибнет колоссальное количество детей, женщин, стариков, гибнут за свою Родину еще не видевшие жизни молодые ребята! Я горжусь украинским народом, который даже во время бомбежки, сидя в метро, не трясется от страха, а с улыбкой поет «Як тебе не любити, Києве мій»! Так ведет себя только свободный, смелый, лишенный рабства народ, и поэтому украинский народ – непобедим!
Израильтяне, как никто другой, поймут всю глубину моей боли, потому что, как и украинцы, имеют неистребимое желание свободы и любви к своей Родине. Сегодня Израиль и Украина стоят в одном ряду в борьбе за глобальный мир и на защите ценностей демократии. Именно Израиль с началом войны в числе первых оказал помощь Украине, развернув мобильные госпитали на территории страны.
Огромную всестороннюю помощь наши израильские Друзья оказывают и сегодня. Врачи – спасают Жизни, артисты – Души. Быть безучастным – это преступление! Тем более для артистов! Я и мои коллеги своим творчеством оказываем безоговорочную поддержку и солидарность с народом Украины, и тем самым тоже смеемся врагам в лицо!..
С первых дней войны Константин Риттель-Кобылянский помогает Украине, выступая в многочисленных благотворительных концертах по всему миру. Это не удивительно, ведь Константин родился в Киеве, в известной актерской семье, и является потомком великой украинской писательницы Ольги Кобылянской. Маэстро – Человек Мира, живет на Западе больше 25 лет с украинским паспортом, и этим очень горд.
Константин РИТТЕЛЬ-КОБЫЛЯНСКИЙ:
– Я много лет живу в Германии, но моя Душа находится в Украине, а Сердце – в Израиле. И я счастлив, что этот благотворительный концерт состоится именно здесь, на Святой Земле, которую считаю барометром человечности и совестью всей нашей планеты, с единой и неделимой столицей – святым городом Иерусалимом.
Хочу сказать сердечное спасибо израильской Публике за ее гостеприимство, за теплоту встреч, открытые сердца и любовь, которые она мне дарит; низко поклониться и поблагодарить израильтян за огромную помощь и поддержку народа Украины.
Концерты Константина Риттель-Кобылянского, обладателя многочисленных престижных международных наград и премий, проходят по всему миру с колоссальным успехом, в том числе и в любящем его Израиле. И не мудрено. Этот артист – с феноменальной харизмой, он – мастер неожиданных импровизаций, он увлекает публику в мир магии своего яркого таланта, придавая знакомым мелодиям новые оттенки и краски. Он тот, кто сумел подружиться с Душой каждой мелодии и вдохнуть в нее новую жизнь.
Друзья! Поверьте, один раз услышав завораживающий голос Константина Риттель-Кобылянского и невероятный изумительный аккомпанемент Эллы Пасик, вы обязательно влюбитесь в этих талантливых артистов!
Не пропустите это волшебное действо! Приходите и откройте свои сердца!
Константин и Элла приглашают вас на благотворительный концерт «С любовью из Израиля», который организован при содействии мэра города Петах Тиква Рами Гринберга; продюсера, композитора и поэта Игоря Равинова, и состоится в воскресенье, 23 октября 2022 года, в 19:30, ул. аМакабим 5, Гейхал а-Тарбут, город Петах Тиква.
Эллы Пасик
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