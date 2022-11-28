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Ко Дню Рождения Евгения Арье
28.11.2022 19:30 Mignews

Ко Дню Рождения Евгения Арье

Лена Крейндлина, генеральный директор театра: "Сегодня, нашему Мастеру, Учителю, художественному  руководителю, Евгению Арье исполнилось бы 75 лет. К несчастью мы не можем отпраздновать эту дату вместе с ним. Почти год его нет с нами. Но мы чтим и празднуем его имя, его память.
Имя человека, сотворившего наш Дом, стены которого хранят его образ, мысли, идеи".

Этот год был посвящён памяти Евгения Михайловича.

В Гешере идут его легендарные спектакли: "Диббук", "Раб", "Якиш и Пупче".

"Розенкранц и Гильденстерн мертвы", которым Евгений Арье открыл Гешер, продолжает свой путь на сцене театра. Выставка, посвящённая Евгению Арье, откроется 19 января, в годовщину его ухода.

Кроме того, зритель сможет заглянуть в репетиционную мастерскую Евгения Арье в новом документальном фильме, который выйдет в этом году.

Линк для заказа билетов: https://www.gesher-theatre.co.il
 

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