Ко Дню Рождения Евгения Арье
Лена Крейндлина, генеральный директор театра: "Сегодня, нашему Мастеру, Учителю, художественному руководителю, Евгению Арье исполнилось бы 75 лет. К несчастью мы не можем отпраздновать эту дату вместе с ним. Почти год его нет с нами. Но мы чтим и празднуем его имя, его память.
Имя человека, сотворившего наш Дом, стены которого хранят его образ, мысли, идеи".
Этот год был посвящён памяти Евгения Михайловича.
В Гешере идут его легендарные спектакли: "Диббук", "Раб", "Якиш и Пупче".
"Розенкранц и Гильденстерн мертвы", которым Евгений Арье открыл Гешер, продолжает свой путь на сцене театра. Выставка, посвящённая Евгению Арье, откроется 19 января, в годовщину его ухода.
Кроме того, зритель сможет заглянуть в репетиционную мастерскую Евгения Арье в новом документальном фильме, который выйдет в этом году.
Линк для заказа билетов: https://www.gesher-theatre.co.il