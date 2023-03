Книга рекордов Гиннеса назвала самого популярного певца в мире

По версии Книги рекордов Гиннесса, канадский певец The Weeknd стал самым популярным артистом на планете. Его песни ежемесячно прослушивают более 111 миллионов человек. Кроме того, он стал первым артистом, которому удалось набрать 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify.

Второе место заняла американская певица Майли Сайрус, у нее на 30 миллионов слушателей в месяц меньше, чем у The Weeknd.

На третьем месте находится колумбийская певица Шакира с 81,6 миллионами слушателей в месяц.

На четвертом – Ариана Гранде (80,6 миллионов прослушиваний в месяц).

На пятом – Тейлор Свифт с 80,2 миллионами слушателей ежемесячно.

Далее следуют Рианна (78,5 миллиона) и Эд Ширан (77,5 миллионов).The Weeknd в 2010 году начал выпускать свои песни, такие как What You Need, Loft Music и The Morning, а в 2011 году впервые отправился в турне.Канадский поп-певец стал первым в мире исполнителем, которому удалось одновременно завоевать лидерство в пяти чартах издания Billboard: Hot 100, Billboard 200, Artist 100, Hot 100 Songwriters Hot 100 Producers.В 2017 году The Weeknd возглавил рейтинг Forbes 30 – самых высокооплачиваемых звезд спорта и шоу бизнеса, которым меньше 30 лет. В 32 года он получил множество наград, включая четыре премии Грэмми, премию Latin Grammy, 20 премий Billboard Music Awards, 17 премий Juno, шесть премий American Music Awards, две премии MTV Video Music Awards, а также номинации на премию Оскар и премию Эмми.