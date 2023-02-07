



Кнессет пригласил топовых блогеров TikTok в Израиль

Кнессет Израиля отмечая свое 74-летие, пригласил некоторых из самых известных инфлюенсеров TikTok со всего мира в культурную поездку в Израиль. От шумных пейзажей Тель-Авива до исторического и культурного центра Иерусалима – топовые блогеры TikTok будут транслировать свои путешествия миллионам подписчиков по всему миру в рамках поездки, согласованной с Кнессетом. Влиятельные лица прибыли в понедельник утром, и их путешествие завершится в конце недели.



“TikTok – это медиа-платформа, которая напрямую достигает сотен миллионов молодых людей по всему миру, которые также подвергаются антиизраильским сообщениям в социальных сетях”, – сказал спикер Кнессета Амир Охана.



“Способность TikTok создавать увлекательные истории для разных культур, секторов и возрастов создает глобальное сообщество, в котором каждый чувствует себя в безопасности”, – сказал Лирон Рифман Шварц, директор по общественной политике и связям с правительством TikTok Israel. “Цель этой делегации – создать человеческие и культурные связи”.



Среди известных TikTokеров, будет британцы Кэти Франклин, у которой 2,6 миллиона подписчиков, и Уоррен Робби, у которого 3,2 миллиона подписчиков. Венгерский видеоблогер Вивьен Сапи также входит в число почти дюжины инфлюэнсеров, которые примут участие в поездке.



К международным звездам TikTok присоединились некоторые известные создатели контента в Израиле, такие как Эвиатар Озери, у которого около 10 миллионов подписчиков, фокусник Шахар Ливне с 4,5 миллионами подписчиков и художник-иллюзионист Вика Брен с 3 миллионами подписчиков.



Звезды социальных сетей также посетят здание Кнессета и проведут специальную встречу со спикером Амиром Охана.



“У нас будет уникальная возможность рассказать историю Израиля миллионам зрителей по всему миру и разделить с ними величайшее торжество израильской демократии”, – заявил Охана.