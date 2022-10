Кинг - россиянам: убирайтесь из Украины

"Король ужасов" Стивен Кинг обратился к россиянам, а очередной раз призвав их оставить Украину в покое.

"Мир – России: Убирайтесь из Украины. Это не ваша страна", – написал Кинг в Twitter.

Министерство обороны Украины поблагодарили писателя-фантаста за поддержку страны, охваченной войной.

"Вашим произведением "Как писать книги" вы научили мир писать. Сегодня вы учите мир, как разговаривать с Россией тем единственным способом, который она способна понять! Мы салютуем вам, сэр", – ответили в оборонном ведомстве.

