



Кэти Энглоб: пьеса о разрушении, боль и помощь беженцам из Украины



9 февраля в Бейт Мазия, Иерусалим ансамбль «Тео-Трон» представит пьесу по сценарию Иегошуа Соболя: «В ожидании птиц». 5 актеров, 12 героев, истории боли, хаоса и разрушения. Завершит показ разговор о помощи беженцам с Ренаной Тхелет, директором отдела международных отношений Министерства благосостояния и Кэти Энглоб, социальным работником по закону о молодежи.



– Пьеса рассказывает о том что могут хаос и разрушение сделать с человеком. Это немного футуристический сценарий Иегошуа Соболя. Если вдруг в одночасье человек остался без всего – что тогда он? Пьеса заставляет задуматься о многих вопросах мира и значимости в нем человека. Ансамбль состоит из абсолютно разных актеров, религиозных, светских, что в наши дни – редкость. После премьеры спектакля к ним обратились зрители, у которых моментально возникли параллели со сценарием пьесы и сценарием современной реальности и войны. Не безразличным людям очень тяжело смотреть со стороны на происходящее и они задались вопросом каков наш вклад как народа/страны в эту катастрофу, – начала раскрывать некоторые карты Кэти Энглоб, – Мне самой очень сложно представить себя на месте героев. Когда-то я переехала в Израиль с годовалым ребёнком на руках, оставив все в другой стране. Это было очень тяжело, даже учитывая, что это были совсем не экстренные условия и не катастрофа, а наш с мужем выбор. Как это пережить, добавив все ужасные составляющие я не представляю. Но семья для меня главный мотиватор и наверно я старалась бы выживать и приспосабливаться к новому миру ради них.



– Повлиял ли переезд и необходимость оставить всё на ваш выбор деятельности (прим. социальный работник)? С какими сложностями пришлось столкнуться?



– Да, конечно. Профессию социального работника я от А до Я приобрела в Израиле. Пройдя нелегкий путь обучения в университете и далее повышения квалификации. К тому моменту у меня было двое детей и мне исполнилось 30 лет. Главная и первая сложность, которая возникла – это язык. Первые пол года я переводила ночами каждое слово из материалов лекций. Вторая – это университет, который находился в Ашкелоне, а мы тогда жили в Тель-Авиве и это 50 км езды почти ежедневно в одну сторону. и 50 в другую. Третья – семья, дочка трех лет и невозможность работать. Меня конечно очень поддержала семья: муж и его родители, без их помощи я никогда бы не смогла это сделать. Моя главная цель – развитие. Не стоять на месте продолжать работать над собой во благо себя и семьи.



– Как стали гостьей пьесы «В ожидании птиц»? Какие темы хотелось бы поднять во время дискуссии?



– В июле 2022 года я побывала в государственной миссии как социальный работник в делегации, которая отправилась в страны, куда эвакуировали беженцев из Украины с целью оказания психологической помощи людям, у которых может развиться посттравматический синдром. У нас в Израиле к сожалению богатый опыт работы с травмой как результат нашего «незаканчивающегося конфликта». Для меня это был незабываемый опыт, а у организаторов спектакля, после обращения неравнодушных зрителей возникла идея организовать форум. Я же готова ответить на все вопросы, которые будут интересовать. Меня пугает тот факт, что войне год и мир потихоньку смирился с тем, что это вроде как данность. Поэтому мне хочется об этом говорить. Человеческая жизнь для самая высокая ценность и главный вопрос для меня: что этот ужас может и должно остановить?



– Расскажите про опыт помощи беженцам. Кто эти люди? Какие у них переживания? Многие не могут понять. Кто-то действительно смирился и не пытается, кто-то смотрит происходящее как на произведение сюрреализма.



– Я была в составе делегации в Литве. Одну неделю я провела в Каунасе в совершенно потрясающем центре, который был создан на базе когда-то советского санатория, по инициативе города его переоборудовали и открыли для беженцев. В санаторий было принято решение эвакуировать детей тех родителей, у которых жизненно важная профессия и они не могут покинуть Украину. Это 300 детей, в возрасте от 7 до 17 лет. Можете себе такое представить? 300 детей полгода без родителей! Это как Летний лагерь который не заканчивается… Это была незабываемая неделя. Смотреть на войну глазами ребёнка – вот что было самое сложное.



Вторую неделю я провела в Вильнюсе, в информационном центре для беженцев, который и информационный, и эвакуационный, и просто место, где люди приходят встретиться, потому что им страшно и одиноко. Одни хотят домой и поэтому не в состоянии что то начать делать на новом месте. Другие поняли для себя, что ждать нечего и надо привыкать к новой реальности. А кто-то просто в прострации, потому не может прийти в себя после потери близких. У каждого своя история, но каждая история боль. Это то что делает с ними война. У нас был большой обмен опыта с коллегами из Литвы, которым тоже не так просто и где-то непонятно, что делать. Часто многие хотят помочь, но не понимают: как? Разная ментальность, взгляд на вещи, да и просто отсутствие опыта работы с войной и такими случаями. И это была для меня большая гордость за нашу страну. Что за две недели ты можешь сделать столько, имея опыт и знания. Которые получены, к сожалению, от войны. Видите: даже разрушение может стать чем-то полезным, как оказалось.



– Как думаете, сможет ли пьеса акцентировать внимание на этой боли? И может ли человек без образования стать поддержкой, помочь как-то людям, которые оказались в такой ситуации?



– Я очень на это надеюсь. Поэтому мне и важно в этом участвовать. Любой человек может помочь.

Существуют разные пути – от сбора гуманитарной помощи до пожертвований. Да и у нас в стране достаточно людей, которые оказалось здесь в не по воле выбора. С обеих сторон, и из России, и из Украины. Каждому из них точно в чем-то нужна будет помощь, это я уже по себе знаю. Поэтому помогайте всегда и везде, там где можете и чувствуете, что нужно! Был в нашей истории такой рав. Тарфун который сказал: «Не в твоих силах изменить мир, но ты должен не переставать пытаться делать все чтобы приблизить эту цель».



Ну а пьесу обязательно приходите посмотреть!



Приобрести билеты можно по ссылке: https://www.eventer.co.il/event/tziporim_09_02_2023/CzxAL



Над пьесой «В ожидании птиц» работают:



Художественная постановка: Нэтанела Тирош



Пьеса: Иегошуа Соболь



Режиссура и хореография: Яэль Ниврон



Драматургия: Шломит Коэн Скелли



Разработка визуального языка: Зоар Шоаф и Реут Шайва



Оригинальная музыка: Ярден Левиятан



Музыкальная постановка: Таль Гершкович



Актеры: Шир Шенар, Навит Ситбон, Янив Перец, Нэтанела Тирош и Элиягу Плай



Постановка: Рахели Шалом



«Тео-Трон» – ансамбль религиозных и светских театральных деятелей, которые работают в Иерусалиме, пытаясь создать новый актуальный театр.



Автор материала: Алекс Радбиль



