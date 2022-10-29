



Картина Мондриана 77 лет висела вверх ногами

Произведение искусства голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана выставлялось вверх ногами в течение 77 лет, сообщил в четверг искусствовед.



Картина "Нью-Йорк 1", созданная в 1941 году, представляет собой сетку из синих, желтых, красных и черных клейких лент. На работе нет подписи Мондриана, вероятно, потому, что он не считал произведение законченным.



Ошибка была замечена искусствоведом Сюзанной Мейер-Бюзер, которая обратила внимание на фотографию этого произведения в мастерской Мондриана, сделанной вскоре после его смерти в 1944 году, где картина была расположена не так, как она выставлялась с 1945 года, когда впервые была показана публике в Нью-Йоркском музее современного искусства.



Произведение висит на выставке Мондриана в немецком музее K20 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen в Дюссельдорфе с 1980 года.



Тем не менее, клейкие ленты, которыми "нарисована" картина, "чрезвычайно ослаблены и держатся на честном слове", — сказала Мейер-Бюзер изданию The Guardian, поэтому произведение искусства останется висеть так, как это было в течение последних 77 лет, поскольку переворачивание может повредить его.



"Теперь это часть истории работы", — сказал Мейер-Бюзер.



Мондриан, родившийся в Нидерландах, был одним из самых известных художников 20-го века и соучредителем голландского движения абстрактного искусства De Stijl (Стиль).