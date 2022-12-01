



Израильтяне массово отменяют подписку Netflix из-за скандального фильма “Фарха”

Подписчики смогут посмотреть неоднозначный фильм иорданского режиссера Дорин Дж. Салам, в котором основное внимание уделяется Накбе. В частности, в фильме есть шокирующая сцена, где израильские солдаты расправляются с семьей палестинских беженцев, в том числе с годовалым ребенком.



“Я решил отменить двухлетнюю подписку из-за поддержки Netflix антиизраильского фильма”, — сказал один из пользователей сервиса.



“Я не могу быть клиентом платформы, которая демонстрирует шокирующую сцену, в которой израильские солдаты выглядят как мерзкие убийцы без сердца и всякой человечности”, — свидетельствовал Таль Окнин. “Я надеюсь, что массовый отказ израильтян заставит Netflix понять, что они ошиблись, купив фильм, и изменить свое решение”.



“Пусть те, кто идентифицирует себя с палестинской историей, знают, что они потеряют нас как клиентов “, — считает пользователь с ником Ашер.



Модель Натали Дадон также решила отменить свою подписку на Netflix. «Причина отмены – ценности превыше роскоши!!! “, — написала она в Instagram.

“В этом шокирующем фильме есть желание внести свой вклад в ненависть к еврейскому народу, и на этот раз перед 222 миллионами подписчиков!”, – возмутилась модель. “Мы сильны, и пришло время объединиться с Израилем”.



Театр “Аль-Сарай” в Яффо подвергся критике за показ фильма в среду вечером: министр культуры и спорта Израиля Хили Троппер назвал решение о показе фильма “возмутительным и позорным”, а министр финансов Авигдор Либерман призвал приостановить финансирование театра. Демонстрации прошли за пределами зала с обеих сторон. Произраильская группа возмущена тем, что финансируемый государством кинотеатр показывает фильм, который критики считают антиизраильской пропагандой. Другая сторона призвала к дискуссии, утверждая, что в фильме показаны исторические факты, которые следует признать.



Напомним, что на стриминговом сервисе Netflix выйдет также долгожданное продолжение израильского сериала "Фауда".