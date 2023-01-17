



Израильское "Рандеву с Лаймой Вайкуле"

Концертов Лаймы Вайкуле в Израиле не было много лет, и сейчас наконец Лайма возвращается в страну и привозит по-настоящему грандиозное шоу: только живой звук, музыкальный бэнд, шоу-балет и популярный латвийский певец Джей Стивер, с которым великая артистка споет несколько дуэтов.

Зрителей ждут три концерта: 23 февраля в Тель-Авиве, 24 февраля в Хайфе, 25 февраля в Ашдоде.







На концертах Лаймы всегда аншлаг. С самого начала ее пути, еще с тех пор, когда молодая латвийская певица блистала на сцене юрмальского варьете «Юрас Перле».



Настоящий взрыв в карьере Вайкуле произошел в 1986 году, когда она впервые выступила на центральном телевидении и потрясла зрителей совершенно уникальным стилем, образом и манерой исполнения. Ее начали копировать во всем – от одежды до легкого, едва заметного акцента.

Лайма Вайкуле действительно была ни на кого не похожа. Европейский стиль, низкий голос, непривычная пластика – она радикально выделялась из череды поп-кумиров того времени. «Первая на советской эстраде посланница прозападного стиля» – как характеризовали ее журналисты и музыкальные критики.

Она была и остается несравненной, поскольку сравнить ее ни с кем действительно нельзя.







Низкий альтовый голос у Лаймы с самого детства. Она начала петь совсем ребенком, и уже тогда тембр и громкость ее голоса обращали на себя внимание. В том числе и учительницы музыки в школе, которая убеждала родителей будущей звезды купить пианино. Но упрямая девочка хотела стать врачом-хирургом, даже поступила в медицинское училище, пока любовь к музыке не взяла свое, и за несколько лет из солистки рижского оркестра радио и телевидения под руководством Раймонда Паулса, Лайма Вайкуле превратилась в легенду.







Нереально быть популярной беспрерывно десятки лет. Но для Лаймы Вайкуле, кажется, нет ничего недостижимого. В новом времени она не потерялась. Певица не боится выступать на молодую аудиторию, которая ее принимает, любит и ценит. Концерты, гастроли, шоу, студийные записи, съемки – остановить Лайму невозможно, поскольку она настоящий трудоголик. Так, в 2015 году она придумала делать в Юрмале ежегодный международный музыкальный фестиваль «Laima Rendezvous Jūrmala» («Лайма Рандеву Юрмала»), где собирает самых разных артистов, устраивая грандиозный праздник музыки.

Название «Рандеву» так прижилось, что Вайкуле стала использовать его и в других концертах.









Так, израильские гастроли тоже называются «Рандеву с Лаймой Вайкуле». Это будет долгожданная встреча с музыкой и искусством, где в одном шоу сольются известные и новые песни, замечательный бэнд, аккомпанирующий Вайкуле на концертах, один из лучших шоу-балетов «Freedom», который приедет в Израиль специально из Киева, любимый партнер певицы по сцене – знаменитый латвийский поп-исполнитель Джей Стивер и, конечно, неповторимый голос Лаймы Вайкуле, которая поет на концертах только живьем.



23 февраля - Тель-Авив

24 февраля - Хайфа

25 февраля - Ашдод



Билеты на: https://biletru.co.il/events/randevu-s-laymoy-vaykule-v-izraile/



Предоставлено Bard PRoductions



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