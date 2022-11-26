



Израиль. Внутренний свет

Выставка пяти израильских фотографов открывается 1 декабря в Нетании, в «Галерее на скале».



Михаил Левит, Эрнест Аранов, Дмитрий Брикман, Шломо Бронштейн и Кирилл Утевский представят фотографии, посвященные стране, в которой они живут.

Каждый из этих пяти фотографов снимает в своей, узнаваемой манере. Каждый снимает Израиль. У каждого из них Израиль свой, особенный, необыкновенный, пронизанный только им видимым светом. Мастерство фотографа как раз и заключается в том, чтобы увидеть по-своему и запечатлеть этот авторский взгляд, чтобы показать другим.







Экспозиция именитого мастера Михаила Левита, снимающего последние 30 лет только священный город, называется «Мой Иерусалим». «Человек, у которого темно и мрачно внутри, не может обладать внутренним светом. Свет начинается с меня, а потом переносится на мои работы. Даже в самой тёмной тональности они светлые. Изнутри. Они освещены моим внутренним светом так же, как и светом внешним» – говорит Михаил о выставленных работах.



Израильский фотограф, режиссер, продюсер, автор телевизионных программ Эрнест Аранов назвал свою выставку «Облако». Герои его снимков живут свою собственную жизнь, не замечая объектива фотографа: «Город вовлекает нас в облако сюжетов, камера превращается в инструмент интуиции и спонтанности. Уличную сцену нельзя воспроизвести заново и невозможно спланировать заранее. Каждый сюжет уникален. В этом облаке приятно блуждать и ловить свет.

Это способ чувствовать, касаться и наблюдать забавное и чудесное. По сути, эти случайные городские фотографии – мой ключ к пониманию страны и признание в любви к людям».







Дмитрий Брикман, журналист, фотограф, автор программы «Детский недетский вопрос», покажет на выставке «Тени и молитвы Иерусалима».

«Тысячелетиями приходят в Иерусалим люди. Приходят для того, чтобы без посредников и напрямую обратиться к высшей инстанции. Они поднимают глаза в небо, или опускают их в землю, или смотрят на огонь или на древние камни Стены и произносят слова. Слова молитвы.

Так получается, что однажды мы приходим в этот мир. А потом уходим, не взяв с собой отсюда ничего из созданного нами и не оставив здесь ничего из понятого и прочувствованного. Всё, что останется от нас – это неясные размытые тени. Останется на некоторое время. Потом уйдут и они. Тени».



«Слои пространства» Шломо Бронштейна, профессионального фотографа, много лет работающего в израильских СМИ, рассказывают о многомерности мира: «Мир многомерен и невозможно говорить об «объективной» реальности. Думаю, речь идет об ощущениях. У каждого они очень личные и не может быть единого подхода в описании окружающей действительности. Более того, подобно программе «Фотошоп», которая позволяет разделять изображение на слои, каждый находит свой слой, совпадающий с тонкой вибрацией его души. Для достижения нужного эффекта я делаю наложение многочисленных слоев. Они позволяют точно передать художественный замысел, добиться желаемой тональности, игры образов, света и тени».







Самый молодой из участников выставки, недавно приехавший в Израиль, фотограф-самоучка, давно и успешно работающий в разных жанрах, в том числе и рекламном, Кирилл Утевский. Его экспозиция называется «Пятьдесят восьмой век» неспроста: «В еврейском календаре 25 сентября начался 5783 год, а значит, мы в LVIII, пятьдесят восьмом веке. Так и называется проект. Это портреты 10 харизматичных русскоговорящих раввинов, их учеников и собеседников.

В этом веке живут знатоки мудрости Торы, раввины и учителя.



Они будто на машине времени приносят в сегодняшний день мудрость трехтысячелетней Торы. Я заглянул за кулисы этого удивительного мира и показал учителей и их учеников».



Выставка «Внутренний свет» организована компанией BARD Productions в сотрудничестве с мэрией Нетании. Отдельное спасибо Борису Цирульнику, члену горсовета, руководителю отдела Алии и Интеграции и неизменному инициатору культурных мероприятий в городе.

5 фотографов, 5 ракурсов, 5 углов зрения, 5 внутренних свечений, один Израиль.

Куратор выставки Лика Длугач



1–26 декабря 2022

«Галерея на скале», Нетания, Ха-МаАпилим, 19





