



Из клипа вырезали секс-сцену Статика



Во время съемок клипа Статика и Бен Эля с Омаром Адамом в Лос-Анджелесе, Статик был снят в сексуальной сцене с одной из моделей.



Несколько месяцев назад на вечеринке в Лос-Анджелесе была снята особенно горячая сцена для музыкального клипа Статика, Бена Эль Табори и Омара Адама. После того, как Статик и его менеджеры увидели отснятые материалы, в которых были откровенные сексуальные намеки, они решили вырезать эти сцены и не включать их в клип.



Американский режиссер клипа, нанятый профессионалами звукозаписывающей компании и продюсером Хаимом Сабаном, теперь требует от Статика и его людей 15 тысяч долларов, утверждая, что повторный монтаж клипа не вписался в выделенный бюджет и он оплатил его из своего кармана. Деньги не были ему возвращены, несмотря на неоднократные обращения, и он теперь угрожает израильским звездам судом.