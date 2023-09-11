



Из Бат-Яма – в МАГАВ

Израильские сериалы о сотрудниках разведки и бойцах секретных отрядов известны и любимы во всем мире. А теперь компания НОТ представила новинку, которая вполне сможет составить им конкуренцию – сериал «Границы», посвященный одному из элитных подразделений израильских служб безопасности – МАГАВ. Это драматический боевик об обычных израильских парнях и особом израильском роде войск, исследующий границы между законом и преступностью, безумием и здравомыслием.



Бойцов МАГАВа в Израиле можно встретить повсюду – на их плечах лежит безопасность нашей столицы, они стоят на границах и подавляют беспорядки.

Главный герой сериала - Ави (Бен Султан), безбашенный парень из Бат-Яма, который недавно потерял мать. Он помогает отцу торговать в его небольшом киоске, устраивает драки в школе и в конце концов ввязывается в очень серьезные неприятности с арабами из Яффо. Чтобы свести с ними счеты, Ави записывается в МАГАВ. Пусть не сразу, но он становится отличным бойцом, влюбляется в свою сослуживицу – феминистку и сторонницу улаживать все мирным путем, но его прошлое по-прежнему продолжает напоминать о себе и усложнять жизнь.



«Магавники» ведь и полицейские, и солдаты, граница между этими функциями тонка и порой размыта. Ави и его друзья ежедневно сталкиваются с разными людьми, со сложными и деликатными ситуациями, которые разделяют израильское общество: с евреями и арабами, светскими и религиозными, правыми и левыми, с внешними террористическими угрозами и местной преступностью.



Создатель и режиссер сериала: Мени Яиш («Джуда»). В фильме снимались: Бен Султан – подающий надежды брат актрисы Нив Султан («Тегеран»), популярный актер и комик Шалом Михаэльшвили, звезда сериала «Командирша» Ноа Эстангелов, певец Шломи Шабат, Хаим Занати, Морис Коэн, Меир Тамам и другие.



На премьерном показе первых серий «Границ» присутствовали генеральный инспектор полиции, командир МАГАВа, глава Центрального округа полиции, что говорит о высоком уровне достоверности сериала, снятого в тесном взаимодействии с израильскими органами охраны правопорядка.

Смотрите премьеру нового израильского сериала «Границы» на канале НОТ3 с 14 сентября – по четвергам в 22:00, а в видеотеке НОТ VOD первая серия появится уже 12 сентября.



НОТ: наслаждайтесь каждым мгновением!



