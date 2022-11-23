



Италия может повысить цены на вход в музеи

После климатического протеста, во время которого активисты забросали мукой разрисованный Уорхолом BMW в Милане, министр культуры Италии предупредил, что цены на входные билеты в музеи могут возрасти, поскольку музеи усиливают меры безопасности, предпринятые для предотвращения будущих климатических протестов, сообщает итальянское издание Adnkronos.



Санджулиано не уточнил, в каких музеях могут быть приняты эти меры, и все ли работы в Италии получат такую ​​защиту.



"Учитывая огромное подлежащее защите наследие, эти меры будут значительными затратами для министерства и всей страны. К сожалению, я могу предусмотреть только увеличение стоимости входного билета", – сказал Санджулиано.