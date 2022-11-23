Новости » Культура
Италия может повысить цены на вход в музеи
23.11.2022 23:14 Юлия Фрилис

Италия может повысить цены на вход в музеи

После климатического протеста, во время которого активисты забросали мукой разрисованный Уорхолом BMW в Милане, министр культуры Италии предупредил, что цены на входные билеты в музеи могут возрасти, поскольку музеи усиливают меры безопасности, предпринятые для предотвращения будущих климатических протестов, сообщает итальянское издание Adnkronos.

Санджулиано не уточнил, в каких музеях могут быть приняты эти меры, и все ли работы в Италии получат такую ​​защиту.

"Учитывая огромное подлежащее защите наследие, эти меры будут значительными затратами для министерства и всей страны. К сожалению, я могу предусмотреть только увеличение стоимости входного билета", – сказал Санджулиано.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы