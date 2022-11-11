



Гримсби: работа Люка Джеррама "Гея" объехала весь мир

Освещенная скульптура, изображающая планету Земля будет выставлена ​​в Гримсби-Минстер в рамках месячной программы искусств.



Подвесной глобус диаметром семь метров работы Люка Джеррама объездил уже весь мир, включая Гонконг, Лондон и Тайвань. Название произведения искусства «Гея» происходит из греческой мифологии и является "олицетворением земли".



Говоря о картине, Джеррам сказал: "Человечество смотрит на Луну уже 200 000 лет. И только в течение последних 50 лет мы могли видеть нашу планету из космоса только как голубой шарик, плавающий в темноте".



Джеррам известен своими произведениями искусства, изображающими современные проблемы, такие как коронавирус и окружающая среда.



"Гея", показанная в галерее динозавров Музея естественной истории, использует высокотехнологичные изображения поверхности Земли НАСА. Она в 1,8 миллиона раз меньше нашей планеты, и каждый сантиметр соответствует 18 км земной поверхности.



Выступая в 2021 году, когда Гея посетила Лидс, Джеррам сказал: "Я надеюсь, что посетители увидят Землю, как будто из космоса, как невероятно красивое и драгоценное место. Экосистему, о которой нам срочно нужно заботиться, наш единственный дом".

