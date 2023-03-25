



Греции вернули фрагменты древнего мрамора Парфенона

Ватикан вернул Афинам три 2500-летние мраморные статуи, которые когда-то украшали Парфенон.



По данным Deutsche Welle, церемония передачи состоялась в пятницу, 24 марта.



Мероприятие проводилось в Музее Акрополя. Его возглавили министр культуры Греции Линда Мендони, лидер Греческой православной церкви архиепископ Иероним II и секретарь Ватикана по продвижению христианского единства епископ Брайан Фаррелл.



Greece welcomes return of ancient artefacts from the Acropolis kept by the Vatican for centuries https://t.co/ZjbCvgEEgw — Daily Mail Online (@MailOnline) March 25, 2023

В Грецию, в частности, вернулись головы лошади, мальчика и бородатого мужчины, которые были частью древнего барельефа. О возвращении фрагментов в прошлом году объявил Папа Римский Франциск. Они веками хранились в музеях Ватикана."Этот поступок Папы Франциска имеет историческое значение и оказывает положительное влияние на всех уровнях. Мы надеемся, что он станет примером для других", — прокомментировал архиепископ Иероним II.