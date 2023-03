Греции вернули фрагменты древнего мрамора Парфенона

Ватикан вернул Афинам три 2500-летние мраморные статуи, которые когда-то украшали Парфенон.



По данным Deutsche Welle, церемония передачи состоялась в пятницу, 24 марта.



Мероприятие проводилось в Музее Акрополя. Его возглавили министр культуры Греции Линда Мендони, лидер Греческой православной церкви архиепископ Иероним II и секретарь Ватикана по продвижению христианского единства епископ Брайан Фаррелл.



Greece welcomes return of ancient artefacts from the Acropolis kept by the Vatican for centuries https://t.co/ZjbCvgEEgw