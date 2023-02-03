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GRAMMY-2023: Пять новых номинаций и Джилл Байден на сцене
03.02.2023 04:29 Наталья Богинская

GRAMMY-2023: Пять новых номинаций и Джилл Байден на сцене



В воскресенье, 5 февраля, в Лос-Анджелесе объявят победителей музыкальной премии GRAMMY-2023. Организаторы уже назвали имя ведущих церемонии, среди которых первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщается на сайте конкурса GRAMMY.

Супруга президента США присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Ей составят ей компанию:

  • Обладательница GRAMMY реперка Cardi B.
  • Актер и телеведущий Джеймс Корден.
  • Номинант на GRAMMY-2023 актер Билли Кристалл.
  • Номинантка на GRAMMY-2023 Виола Дэвис.
  • Актер Двейн Джонсон.
  • Трехкратная обладательница GRAMMY Оливия Родриго.
  • Пятикратная обладательница GRAMMY Шанайя Твейн.
Торжественная церемония вручения премии состоится в зале Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Режиссером шоу станет Тревор Ноа.
В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:
  1. Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.
  2. Лучший автор песен.
  3. Лучший альбом в жанре spoken word.
  4. Лучшее выступление в жанре альтернатива.
  5. Лучшее выступление в жанре американа.
Также впервые будут вручать награду за Лучшую песню для социальных перемен.

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