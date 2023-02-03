



GRAMMY-2023: Пять новых номинаций и Джилл Байден на сцене





В воскресенье, 5 февраля, в Лос-Анджелесе объявят победителей музыкальной премии GRAMMY-2023. Организаторы уже назвали имя ведущих церемонии, среди которых первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщается на сайте конкурса GRAMMY.



Супруга президента США присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Ей составят ей компанию:

Обладательница GRAMMY реперка Cardi B.

Актер и телеведущий Джеймс Корден.

Номинант на GRAMMY-2023 актер Билли Кристалл.

Номинантка на GRAMMY-2023 Виола Дэвис.

Актер Двейн Джонсон.

Трехкратная обладательница GRAMMY Оливия Родриго.

Пятикратная обладательница GRAMMY Шанайя Твейн.

Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа. Лучший автор песен. Лучший альбом в жанре spoken word. Лучшее выступление в жанре альтернатива. Лучшее выступление в жанре американа.

Торжественная церемония вручения премии состоится в зале Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе. Режиссером шоу станет Тревор Ноа.В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:Также впервые будут вручать награду за Лучшую песню для социальных перемен.