GRAMMY-2023: Пять новых номинаций и Джилл Байден на сцене
В воскресенье, 5 февраля, в Лос-Анджелесе объявят победителей музыкальной премии GRAMMY-2023. Организаторы уже назвали имя ведущих церемонии, среди которых первая леди США Джилл Байден. Об этом сообщается на сайте конкурса GRAMMY.
Супруга президента США присоединится к 65-й церемонии вручения главной музыкальной премии мира. Ей составят ей компанию:
- Обладательница GRAMMY реперка Cardi B.
- Актер и телеведущий Джеймс Корден.
- Номинант на GRAMMY-2023 актер Билли Кристалл.
- Номинантка на GRAMMY-2023 Виола Дэвис.
- Актер Двейн Джонсон.
- Трехкратная обладательница GRAMMY Оливия Родриго.
- Пятикратная обладательница GRAMMY Шанайя Твейн.
В этом году самая большая музыкальная премия мира обратила внимание на новаторские течения в музыке. Организаторы добавили 5 новых номинаций:
- Лучший саундтрек к играм и другим интерактивным медиа.
- Лучший автор песен.
- Лучший альбом в жанре spoken word.
- Лучшее выступление в жанре альтернатива.
- Лучшее выступление в жанре американа.