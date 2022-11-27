



Google Doodle чествует израильского кинорежиссера и активистку Ронит Элькабец

В среду Google опубликовал дудл в честь 58-летия режиссера, актрисы и общественного деятеля Ронит Элькабец. Иллюстрация, которая заменила логотип Google на целевой странице поисковой системы для пользователей в Израиле и Франции, была создана израильской художницей Майей Шлейфер.



“Я думаю, Ронит была бы тронута этим чествованием в Израиле и Франции, где она жила и творила. Кино Ронит, роли, которые она создала, всегда представляли ее стремление говорить от имени женщин, способствовать переменам и равенству. Думаю, что миллионы людей в Европе и Израиле вспомнят Ронит и ее ценности или узнают ее впервые, – это потрясающе”, – сказал брат Ронит, режиссер, актер и продюсер Шломи Элькабец.



“Помимо уникального таланта Ронит Элькабец, дудл, который мы публикуем сегодня в Израиле и Франции, является напоминанием о мужестве и наследии Ронит как художника, боровшегося за свободу и равенство женщин”, – говорит Барак Регев, национальный менеджер Google Israel. “Наши дудлы привлекают внимание людей и призваны приносить радость, и я уверен, что миллионы людей в Израиле и Франции с удовольствием отметят день рождения Ронит”.



На протяжении своей карьеры Элькабец была номинирована на тринадцать премий Ophir Awards . Кроме того, она завоевала десятки наград на кинофестивалях по всему миру и была награждена французским орденом Почетного легиона. Ронит Элькабец сыграла ключевую роль в привлечении международной аудитории к израильской киноиндустрии.