



Где студенты из Израиля получают образование за границей

Израильским студентам приходится долго платить за получение высшего образования за границей.



Об этом сообщает The Jerusalem Post.



В год обучение обходится от 3200 до 19 288 долларов. Цена может в значительной степени зависеть от местной стоимости жизни, хотя больше всего сводится к одному ключевому фактору: учебному заведению и его цене.



В Австралии плата за обучение в университете часто превышает 14 000 долларов, тогда как в таких странах, как Германия и Аргентина, обучение обычно бесплатное.



Примерно 1 075 496 студентов выбирают возможность получения образования в США. В два раза меньше людей решили учиться в Великобритании и Канаде. Около 228 403 человек решили учиться в Японии. В Испании гораздо меньше иностранных студентов, чем у ее соперников: в 2022 году в ней обучалось около 125 675 человек.



По данным Erudera, более 2000 израильских студентов заплатили за получение образования в США, где иногда стоимость превышает 60 000 долларов. В огромном количестве случаев студенты решили сосредоточиться на опыте, а не на цене.



Более 1800 израильских студентов поехали в Германии, где есть возможность бесплатного обучения как для местных, так и для иностранных студентов. Альтернативный путь - получение образования онлайн за 2250 долларов.