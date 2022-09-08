



Гарик Кричевский: "Всегда считаю Израиль своей страной, хотя я не ее гражданин"

Сентябрь в Израиле ознаменуется гастролями Заслуженного артиста Украины, 10-кратного обладателя премии «Шансон года». Шансонье Гарик Кричевский, который сам себя таковым не величает, предпочитая скромное звание автора-исполнителя своих песен, приглашает своих поклонников с 10 по 15 сентября на творческие вечера-квартирники - «Для своих по блату». В преддверии гастролей Гарик рассказал о том, кому посвящена песня «Путь домой», как повлияли на его творчество события февраля, о том, какая из его песен больше всего ассоциируется с Израилем, и, конечно, о предстоящих гастролях и новом формате концертов.



Беседовала: Гюна Смыкалова



- Гарик, приветствую Вас от лица всех израильтян, которые ждали Ваших новых концертов три года!

- Да, до этого я приезжал в Израиль после 9-летнего перерыва, и это было действительно долго, а сейчас прошло лишь три года, но за это время столько всего произошло...



- Вы даже выпустили шутливую песню про коронавирус...

- Даже пару-тройку песен, я бы сказал!



- Как бы Вы в целом охарактеризовали свое положение в пандемию?

- Я был таким осторожным оптимистом и скептиком, поскольку был знаком с проблемой, которая называется вирус, возможно, больше, чем большинство людей - вирусы когда-то были моей специальностью. Я же когда-то давно учился в медицинском институте, изучал вирусологию. Поэтому сначала я не верил, думал, что это выдумки, но по мере получения информации логика складывалась на основе некогда полученных знаний, и я все больше и больше понимал, что коронавирус - это серьёзно.



- Многие обнаружили себя в страданиях из-за изоляции, а некоторые, наоборот, выяснили, что они более продуктивны на «удаленке». А Вы себя чувствовали продуктивным, эффективным или же страдали? Как писались песни?

- Я, собственно, заболел в первых рядах, когда пандемия конкретно накрыла Европу. После очередных гастролей, - еще были какие-то гастроли (вялые, но были), я на себе лично ощутил, что эта болезнь совершенно отличается от того, чем мы болели раньше. Это не грипп, не просто простуда, а совершенно другая история.

После самой болезни был еще и постковидный синдром, когда возникает депрессия, упадок сил, память страдает. К тому же не было концертов. И меня все это затронуло. В один момент артисты стали безработными, все попытки дать творчеству шанс на выживание ушли на то, чтоб сделать из артистов интернет-звезд - многие начали выступать дистанционно. Я сам дал пару концертов в режиме онлайн для своих слушателей, но это все детская игра в крысу, как говорил Остап Бендер. А песни - мой организм реагирует на события так: иногда пишу стихи, иногда песни, а когда и прозу могу написать. Вот в пандемию написал небольшую повесть фантастическо-юмористическую под названием «Время собак» (я не афишировал ее особо, она есть в интернете).



- Расскажите, где Вы сейчас живете, стали ли эмигрантом поневоле в связи с февральскими событиями?

- Я не могу назвать это эмиграцией, потому что в Германии я живу с 1994 года, по сути - на две страны. Сейчас вновь приехал в Германию, надеюсь, временно, - как только война закончится, то при первой же возможности я вернусь. Мой дом - это Киев.







- С одной стороны, артист живет на гастролях, но сейчас, в связи со сложившейся ситуацией - с периодом пандемии и начала военных действий, - как идет Ваша гастрольная деятельность?

- Гастролей в том режиме, как было раньше - нет: сегодня концертов в Украине не может быть, немного выступаю в Европе плюс запланированы гастроли в Америке, Канаде. В основном - благотворительные концерты, в том смысле, что часть средств, а иногда и все, я перечисляю в фонды нуждающимся, пострадавшим от военных действий.



- В начале июля Вы представили новый клип на песню «Путь домой», для видеоряда которого использованы кадры из документальной хроники...

- Эта песня посвящена моим новым и моим бывшим друзьям... Песню я написал, покинув Киев, - во Львове (это мой родной город, я там родился), - в тот день Львов тоже бомбили. Я был в компании абсолютно новых моих друзей, которые мне помогали в тот период всем, чем могли, особенно морально. А уже в Германии записал студийную версию, на которую и был снят клип.

Через песню я выразил свои эмоции: в такой ситуации я оказался впервые, как и большинство жителей Украины. В Израиле меня не заставали бомбежки...

Хотя к тому времени морально я уже был готов, что это может произойти. Сказать, что это неприятно - ничего не сказать. Неприятно - когда машину повредил, а когда ракетами обстреливают Киев те, кто называл нас братьями, - это другое ощущение...



- Если выбрать одно слово, как можно прокомментировать эту ситуацию?

- Подлость.



- Вы же ведете концертную деятельность уже 30 лет, можно ли привыкнуть к тому, что зал встает и поет с Вами в унисон?

- Ну, во-первых, такое случается не всегда, я не привык к тому, чтоб это было ежедневно. Если удачный концерт, если пришла моя публика и все получается хорошо, есть химия между залом и мной, и многие поют со мной песни, подходят к сцене и т.д. - да, все это невероятно приятно. Но привыкнуть к такому невозможно. Для любого артиста - это индикатор его профессиональной пригодности, это ощущение того, что ты правильно делаешь свою работу. Хотя я даже работой это не могу назвать, для меня это до сих пор хобби. А, во-вторых, пение зала не всегда возможно; есть форматы концертов которые этого не предусматривают, например, какие-то более домашние, более камерные, так называемые квартирники. Как раз в Израиле будет именно такой формат концертов.



- На квартирники же приходят люди, которые знают песни, и обычно подпевают. Вы обещали песни под гитару, сюрпризы. Приоткроете завесу тайны, чего ждать слушателям?

- Никаких секретов нет, кордебалета не будет! Квартирники или творческие вечера - такой тип концертов сейчас довольно популярен в Европе - это больше бардовские концерты, когда на сцене минимальное количество музыкантов. Конечно, там буду я с инструментом, будет очень много песен под аккомпанемент акустической гитары, кое-что мы играем с музыкантами, а в некоторых песнях используем оркестровый плей-бэк, но и в этом случае будет только живая музыка и обязательно общение с залом. То есть это полноценные концерты в небольших залах, но с атмосферой квартирника. Как правило, на такие концерты приходит публика, которая знает куда идет и что получит. Для Израиля такой формат - новинка, с такими концертами я выступал в Германии, Италии, но в Израиле еще не был. Поэтому те, кто посетили концерты три года назад, могут прийти и испытать ощущение чего-то нового.



- А как же сюрприз программы - Ваша дочь на бэк-вокале?

- Дочка часто со мной выступает, в последнее время это было реже, так как она заканчивала институт и переехала в Германию к мужу еще до войны. Сейчас у нее есть возможность поехать со мной в Израиль в качестве бэк-вокалистки, но такая возможность выпадает все реже и реже - она определилась: медицина ее больше вдохновляет, чем музыка. Да и мы хорошо сработались, у нас уже есть большой опыт и стаж - грубо говоря, она выступает со мной лет с пяти, это около 20 лет уже.



- Какая из Ваших же песен больше всего ассоциируется у вас с Израилем?

- Вы знаете, с Израилем нас связывает несколько песен. Так случилось, что не все свои песни я исполняю на концертах, например, «Конверт из Тель-Авива». Эта песня была написана в начале 90-х или 80-х, уже и не помню, она вошла в один из первых альбомов. Есть песня «Милая», в тексте которой нет ассоциативного ряда с Израилем, но я написал ее именно там то ли на гастролях, то ли просто был с визитом. Израиль для меня одна из самых любимых стран. Страна, к которой у меня особое отношение, - я всегда считаю Израиль своей страной, хотя я не гражданин. Всегда, когда в Израиле что-то происходит, я воспринимаю это очень болезненно, ровно также, как если б это происходило на Украине. Что-то есть такое в Израиле, что невозможно объяснить: несмотря на дороговизну, на не самый приятный климат, но я приезжаю - и все, ощущение, что я дома. Видимо, это еврейские корни так работают, гены.



- Вы говорили, что любите смус-джаз (smooth-jazz), а современную музыку слушаете?

- Довольно редко, в основном по стилю ближе к джазу, фанку и R&B. Мы сейчас не говорим о жанре, который я представляю, который тоже мне интересен. Поп-музыку молодежную я не слушаю вообще. Дети мои делают это в наушниках. Я всю свою сознательную жизнь слушаю один формат - музыка тоже меняется с годами, появляются новые музыканты, но формат тот же.



- Есть ли кто-то на музыкальном поприще, с кем бы Вы хотели спеть?

- У меня нет такого желания, более того скажу, что меня всегда удивляли попытки эстрадных исполнителей сделать концерт с симфоническим оркестром. Я этого не понимаю. Причем тут рок- или поп-музыкант и симфонический оркестр? Это какая то попытка поднять жанр до классики или же опустить классику? Не могу понять, зачем? Какой-то пафос. У меня нет такого вообще. Если я за столом встречу какого-то музыканта, то мы с ним выпьем водки и у нас появится свежая идея - вот это мне интересно. И я не знаю кто будет этот музыкант. Я и знакомиться-то не хочу с теми исполнителями, которые мне нравятся. Не помню кто автор высказывания да и процитирую неточно, но кто-то когда-то заметил, что если тебе нравится картина, не знакомься с художником, часто после этого будет разочарование.



- Еще один вопрос меня уже довольно долго терзает: на Ваш взгляд, почему из врачей получаются отличные музыканты? Вы - врач, Ваша дочь тоже, тут же навскидку - Билли Новак (Billy’s band), Александр Розенбаум, Доктор Албан (Dr. Alban)…

- Я могу это объяснить только тем, что для поступления в институт мне не нужна была математика. И люди гуманитарного склада ума часто выбирали медицинские вузы, а гуманитарии способны к творчеству. Приведу более мелкомасштабный пример: когда я учился в медицинском - был еще Советский Союз, потом перестройка, в ВУЗах устраивалось большое количество концертов художественной самодеятельности, которая была сравнима с уровнем подготовки профессиональных артистов. И ни один ВУЗ, включая консерваторию, в которой учились профессиональный музыканты, не мог конкурировать с участниками «Меда Львовки», - и это я еще молчу о танцевальных коллективах. В общем, по моим наблюдениям, просто гуманитарии чаще склонны к творчеству.







- А вышла ли Ваша вторая книга? Вы же написали первую часть трилогии - «Ангелы в белом».

- Нет, к сожалению. Когда была пандемия, я еще как-то писал, а когда началась война - к прозе пропал всякий интерес. Я не знаю, когда интерес восстановится, и я очень надеюсь, что он все-таки появится. Готовилась вторая часть книги под названием «Время золотое», но я пока заброшу ее «в стол» и напишу что-то более актуальное, о том что происходит со мной сегодня, свои эмоции, пока это свежо и пока мне есть что сказать.



- Вы почти эмигрант, а Израиль - страна эмигрантов, плюс события последних месяцев заставили кого-то уехать, кто-то и так планировал репатриацию, но все не мог переехать из-за пандемии... Может, у Вас найдутся слова или советы, чтобы поддержать людей, - и тех, кто убегал, и тех, кто планировал эмиграцию?

- Мне бы самому еще кто что посоветовал! Все зависит от того, что человек планирует. Если это временная мера и человек понимает, что, когда все закончится, он вернется домой, - это один алгоритм. Если человек решил остаться навсегда в другой стране - это другой алгоритм. Тем, кто планирует вернуться, я могу посоветовать следующее: нужно отгонять депрессивные мысли, нужно максимально использовать то время, которое сейчас есть, с пользой для себя. Например выучить язык той страны, где ты находишься, или тот же английский. И напоминать себе, что наступит момент (а он обязательно наступит!), и ты соберешь чемодан, сядешь на самолет и вернешься домой. А тем, кто решил уехать навсегда, - нужно перестать сравнивать жизнь «там и здесь». Это, пожалуй, самое главное, потому что я даже в Германии сталкиваюсь с людьми, которые постоянно в сравнении находятся - «а вот тут так, а там вот так» -… Нужно забыть прошлое и не травмировать себя, понять, да, там было вот так, а тут - все по-другому. Принять все как есть - местный менталитет, местные традиции и не разрушать себя различными домыслами. К Легко советовать… но это все что я могу сказать своим братья и сестрам, которые находятся в Израиле.



- И напоследок - поделитесь чувствами, соскучились ли Вы по концертам, есть ли ощущение голода по выступлениям?

- Безусловно! Хотя у меня был период, когда я даже на гитару смотреть не мог, а о том чтоб выйти на сцену - речи не могло и быть. Но меня попросили, когда я приехал в Германию, провести благотворительный концерт. Я сделал это без особого энтузиазма, и не то что бы я не хотел помогать, на это не было ни моральных сил, ни энергии, ни желания. Но я понимал, что должен помочь людям, они меня ждут. Это был переломный момент. Я себя пересилил и выступил. С этого момента я могу свободно выступать, нет психологического барьера, я даже могу писать песни. Безусловно, мне сегодня эмоционально сложно петь что-то забавное и радостное, но я понимаю, что если я выхожу на сцену, то публика может попросить и веселые песни, и я точно знаю, что я их обязательно спою. Этим и отличается профессионал от любителя: на профи не влияет ни самочувствие, ни погода, ни происходящее в его личной жизни, профи умеет переключаться. Профессионал есть профессионал, он всегда старается для своих поклонников, что бы вокруг ни происходило.



Квартирники Гарика Кричесвкого «Для своих по блату» состоятся:



10 сентября — Беэр Шева, «Гехаль а-Тарбут гистадрута»;

11 сентября — Ашдод, матнас «Дюна-Юд»;

12 сентября — Петах-Тиква, театр «Бейт Гольда»;

13 сентября — Ришон ле-Цион, зал «Мофет»;

14 сентября — Нетания, аудиториум им. Арика Айнштейна;

15 сентября — Хайфа, зал «Раппопорт».



Заказ билетов: https://bilet.showman.co.il/garik-krichevskiy или по телефону: 03-5260260





Организатор гастролей Гарика Кричевского в Израиле — The Guild of Independent Producers.



Фотографии предоставлены организатором концертов.

