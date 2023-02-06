Фурор Бейонсе на Grammy-2023: Собрала максимум наград
65 церемония Grammy состоялась ночью 6 февраля в Лос-Анджелесе. Одной из победительниц стала американская исполнительница Бейонсе, не только получившая награду, но и установившая рекорд.
На церемонии награждения Бейонсе победила в номинации "Лучший танцевальный / электронный музыкальный альбом" за пластинку Renaissance, а также за композицию CUFF IT – в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".
.@Beyonce made history tonight! #GRAMMYs pic.twitter.com/TvkTBDaMVB— Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) February 6, 2023
Всего Бейонсе получила 32 премии и побила исторический рекорд Grammy, став артисткой с наибольшим количеством наград. До нее этот статус был у венгерско-британского дирижера Георга Шолти, 20 лет являвшегося рекордсменом с 31 статуэткой.
В своей речи победительница поблагодарила свою семью и дядю Джонни, который помогал звезде с карьерой еще до того, как она стала популярной.
"Я стараюсь не быть слишком эмоциональной. Я стараюсь просто принять эту ночь", – говорила Бейонсе.
Певица уже устанавливала рекорд на Grammy два года назад, когда отличилась как первая женщина, получившая 28 премий.
Бейонсе объявила о Renaissance World Tour – мировом турне, посвященном ее новому альбому, в рамках которого запланирован 41 концерт по Европе и США.