



Фурор Бейонсе на Grammy-2023: Собрала максимум наград

65 церемония Grammy состоялась ночью 6 февраля в Лос-Анджелесе. Одной из победительниц стала американская исполнительница Бейонсе, не только получившая награду, но и установившая рекорд.



На церемонии награждения Бейонсе победила в номинации "Лучший танцевальный / электронный музыкальный альбом" за пластинку Renaissance, а также за композицию CUFF IT – в номинации "Лучшая песня в стиле R&B".